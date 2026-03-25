Psykolog
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Härryda Visa alla psykologjobb i Härryda
2026-03-25
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Nu söker vi en ny psykolog till Närhälsans vårdcentraler i Landvetter och Hindås.
Närhälsan Landvetter vårdcentral har cirka 9 000 listade patienter och ligger centralt i den snabbt växande orten Landvetter. Upptagningsområdet omfattar både landsbygd och tätort, med många inflyttade barnfamiljer. Vi är cirka 35 anställda och godkända som utbildningsvårdcentral, vilket innebär att vi regelbundet tar emot studenter.
Närhälsan Hindås vårdcentral har cirka 4 000 listade patienter, med en blandning av barnfamiljer och äldre. Här finns diabetes- och astma/KOL-mottagning, BVC, kurator och rehabkoordinator. Vi samarbetar med Härryda kommun kring hemsjukvård och särskilt boende. Vi har även ett nära samarbete med Närhälsans rehabmottagning i Mölnlycke.
Båda vårdcentralerna har goda pendlingsmöjligheter från Göteborg och Borås, med hållplatser och avgiftsfri parkering nära vårdcentralerna. Vi har en stabil personalstyrka och ett lärande arbetsklimat. Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och positiv för att bidra till vårt team.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att bedöma och behandla psykisk och beteenderelaterad ohälsa utifrån primärvårdens uppdrag. Fokus ligger på preventiva och tidiga insatser, utifrån vanliga sökorsaker på en vårdcentral. Du jobbar med utgångspunkt i den listade populationens behov med digitala vårdmöten, internet- och gruppbehandling samt fysiska enskilda besök.
Vi arbetar utifrån primärvårdsinriktade arbetssätt, där arbetet inkluderar hög tillgänglighet, stegvis/stratifierad vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Det är viktigt att du har ett intresse för att arbeta primärvårdsinriktat, vilket innebär att prioritera hög tillgänglighet för alla invånare med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Insatser sträcker sig från psykopedagogik och råd om egenvård, till vägledd behandling med litteratur eller internetbehandling, till gruppbehandling eller individuella behandlingsinsatser. För att möta behoven hos hela patientpopulationen krävs en förmåga att variera metod och omfattning på behandlingsinsatserna.
Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för vårdcentralens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Handledning av psykologkandidat eller PTP-psykolog kan vara aktuellt.
Om dig
Du är legitimerad psykolog med KBT steg 1-kompetens, även andra inriktningar kan självklart vara aktuella. Det är meriterande om du har erfarenhet från nedanstående:
Arbete som psykolog på primärvårdsnivå
Stegvis/stratifierad vård
Internetbaserad psykologisk behandling
Gruppbehandling
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser en delad tjänst mellan Landvetter och Hindås vårdcentral.
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på vårdcentralen kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1759".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131)
Närhälsan Landvetter och Hindås vårdcentral
Jennie Andersson, Vårdcentralchef 072-2059651
9818472