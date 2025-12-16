Psykolog
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Borås Visa alla psykologjobb i Borås
2025-12-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för vuxna som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2025-12-16Beskrivning
I ditt uppdrag som psykolog på Habilitering Borås kommer du att ge specialiserade insatser till personer över 18 år med medfödda eller tidigt förvärvade varaktiga funktionsnedsättningar som ger stora svårigheter i vardagen.
Specialiseringen innefattar både bredd och fördjupade kunskaper inom flera områden. På Habiliteringen arbetar vi i tvärprofessionella team med medicinsk och psykosocial kompetens. Upptagningsområdet för Habilitering Borås inkluderar kommunerna i Södra Älvsborg där placeringen kommer att utgå från Borås. Tjänsten kommer även innefatta arbete på vår mottagning i Alingsås.
Vi söker nu en legitimerad psykolog. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100%. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär att utreda/kartlägga och behandla med syfte att ge patienterna förutsättningar för en bättre vardag. Vi utför insatser som ger patienten och dennes omgivning ökad kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser samt lär ut strategier för att hantera svårigheterna. Insatserna ges företrädesvis till patienten men kan också innefatta konsultativa insatser till viktiga personer för patienten i dennes närmiljö. Du arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder och klinisk erfarenhet och insatserna ges individuellt eller i grupp under avgränsade behandlingsperioder. Arbetet sker främst i verksamhetens lokaler men kan vid behov även ges i patientens närmiljö.
Vi erbjuder dig
Ett variationsrikt arbete i ett tvärprofessionellt team.
Regelbunden handledning med handledare respektive kollegor.
Omfattande och strukturerad introduktionsperiod.
Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete.
Gemensamma förmåner för alla anställda inom Västra Götalandsregionen.
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Det är önskvärt att du har kunskaper och erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar. Du arbetar kunskapsbaserat och har en god förmåga att organisera och strukturera ditt patientarbete. Du har en positiv inställning till arbete i tvärprofessionella team som innebär ett nära samarbete och delande av kunskaper och erfarenheter. Du har en god förmåga att reflektera över ditt arbete i dialog med kollegor och ledning samt trygghet i att göra egna professionella bedömningar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ansvarstagande, flexibilitet, självständighet och samarbetsförmåga. B-körkort är ett krav då arbetet medför resor i tjänsten.
Om rekryteringsprocessen
Rekryteringen sker löpande och du kan bli kontaktad innan ansökningstiden har gått ut. Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Habilitering Borås Kontakt
Sofia Johannesson Portström, enhetschef 0722-097932 Jobbnummer
9646085