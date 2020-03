Psykiatrisk avdelning 30 med psykosinriktning söker samordnare - Region Stockholm - Vårdarjobb i Nacka

Region Stockholm / Vårdarjobb / Nacka2020-03-16Psykiatrisk avdelning 30 med psykosinriktning söker samordnarePsykiatri Södra Stockholm är en utvecklingsfokuserad klinik belägen med sina 19 enheter i södra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kliniken tillhandahåller psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen och heldygnsvård till vuxna. Vi betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram och satsar ambitiöst på fortsatt utvecklingsarbete i områdena patientsäkerhet, kvalitet, produktion, medarbetare och ekonomi. Vi är ca 700 engagerade och stolta medarbetare som vill kunna erbjuda våra patienter en god, säker och jämlik vård.Om Psykiatrisk avdelning 30 med inriktning mot psykossjukdomI början av december 2019 slog avdelning 30 upp portarna och välkomnar nu patienter med psykiatrisk problematik i behov av heldygnsvård. Vi vårdar företrädesvis personer med psykosproblematik och har 16 vårdplatser. Personalgruppen består utav sjuksköterskor, läkare, skötare, en kurator, en arbetsterapeut och ett köksbiträde. Avdelningen arbetar utifrån processkartan för psykiatrisk heldygnsvård och följer patienten genom hela vårdprocessen. Från inskrivning, utredning, planering, behandling och omvårdnad, utskrivning och fram till uppföljningen via öppenvård.Arbete enligt Bergenmodellen för att förebygga hot och våld tillämpas på avdelningen och all nyanställd personal får en 4-dagaras utbildning i detta arbetssätt.Avdelning 30 med psykosinriktning söker nu dig som är skötare eller sjuksköterska och vill arbeta dagtid på avdelningen.Du kommer att ha ett utökat ansvar på avdelningen gällande samordningsfrågor av olika slag. Tjänsten innebär ett tätt samarbete med enhetens ledning.2020-03-16Bemanning:I tjänsten ingår att samordna och planera personalresurser. Enheten har bemanningsassistent som sköter det mesta av bemanningspusslet men som samordnare är du behjälplig i bemanningsarbetet vid behov.Samverkan:Du har ett utökat ansvar för samordning med patienternas övriga nätverk, öppenvård, socialtjänst och boende med mera. Du är väl inläst på Lagen om samverkan vid utskrivning och driver tillsammans med kurator arbetet med LUS-processen.Kvalitetsmål:Du följer enhetens kvalitetsmål, EQ5D, Patientenkät, vårdplan, diagnos och uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd.Kliniskt arbete:Vi ser det som en självklarhet att du brinner för det kliniska arbetet och patientkontakten och även om denna tjänst främst är administrativ så är det självklart att du stärker upp i omvårdnadsarbetet då behov finns.Utifrån din kompetens och grundutbildning kan även utvecklingsprojekt och implementering av enhetens och klinikens förbättringsarbeten förekomma i arbetsuppgifterna.Heltidstjänst, 40 timmar per vecka. Arbetstiderna är 8.30-17.15 med 45 minuters lunchrast.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönSista dag att ansöka är 2020-04-13REGION STOCKHOLM5152938