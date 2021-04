Psykiatrisjuksköterska - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-14Capio Specialistkliniker är Capio Sveriges drivhus med uppdrag att både förvärva och etablera nya verksamheter samtidigt som vi driver stora delar av Capios Specialistvård.Capios uppdrag är att ge varje enskild patient bästa möjliga livskvalité vilket vi levererar med stöd av vår Capiomodell. Modellen bygger på ständig förbättring och strukturerad uppföljning med kontinuerlig mätning av verksamhetens resultat, såväl inom kvalité som produktion och ekonomi. Vi strävar ständigt efter en allt högre medicinsk kvalité och ser nya möjligheter framöver bl a med hjälp av den digitalisering som pågår.Capio Specialistkliniker är ett mångfacetterat affärsområde beaktat både de medicinska specialiteterna, affärsmodellen med såväl vårdval som upphandlad verksamhet och den geografiska spridningen. Därav har vi valt att organisera verksamheten med en starkt decentraliserad styrning och all utveckling sker i nära samverkan mellan affärsområdet och respektive patientområde.Capio Specialistkliniker har idag 30 enheter och vi är ca 900 medarbetare som hjälps åt att leverera uppdraget. Verksamheten är indelad i fyra patientområden: Capio Ögon, Capio Psykiatri, Capio Närsjukhus samt Capio Single Episodes med verksamheter inom ÖNH, Gynekologi, Obesitas, Urologi och Ultraljud.Capio Lundby Närsjukhus är ett specialistsjukhus i Göteborg som via ett omfattande vårdavtal medVästra Götalandsregionen bedriver ett brett spektrum av offentligt finansierad specialistsjukvård; dialys/njurmedicin, kirurgi, medicin, psykiatri, ögon, ÖNH, och en dagkirurgisk enhet med tre operationssalar.Vi kan även erbjuda vård och hälsokontroller till skolor, företag, försäkringsbolag. Capios värderingar; kvalitet, medkänsla och ansvar, ligger till grund för vårt arbete. Sjukhuset satsar på ett aktivt kvalitetsarbete och är ISOcertifierat.Det är en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar som ger stora möjligheter att utvecklas ochpåverka den egna arbetssituationen och verksamheten. Våra ordinarie öppettider är måndag-fredag,helgfria vardagar. Sjukhuset är beläget mindre än 10 minuter från centrala Göteborg.2021-04-14Psykiatrimottagningen på Capio Lundby Närsjukhus är en psykiatrisk specialistmottagning.Vi arbetar med kognitiv inriktning i öppen vård och fokuserar på snar rehabilitering och återgång i arbete. Vi har stort patientfokus och erbjuder våra patienter mycket god kontinuitet och hög tillgänglighet.Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att våra patienter ska få den bästa vårdkedjan. På enheten arbetar fyra erfarna psykiatriker, en psykiatrisjuksköterska, två Legitimerade psykoterapeuter (KBT), två psykologer, en fysioterapeut med psykiatrisk Inriktning, en fysioterapeut med inriktning psykosomatisk inriktning , samt fyra medicinska sekreterare.Vår mottagning arbetar med patienten i fokus och vi erbjuder gott administrativt stöd för att du som sjuksköterska ska få möjlighet att träffa patienter och vara tillgänglig i vården.På mottagningen arbetar i nuläget en psykiatrisjuksköterska och vi hoppas nu att bli två stycken.Du har egen mottagning med exempelvis uppföljning och inställning av läkemedelsbehandling, stödsamtal, strukturerade nybesöksutredningar (med bland annat MINI), screening inför fördjupade utredningar mm. Vi har på mottagningen fått ett nytt uppdrag med utredning och behandling av neuropsykiatriska tillstånd, vi ser därför att du har ett stort intresse och erfarenhet av detta.Förutom mottagningsarbetet söker vi nu en person som gärna vill arbeta rehabiliteringsinriktat med att stötta patienterna till återgång i arbete.Vi deltar även i en läkemedelsstudier där du som sjuksköterska kommer ha en stor roll i det arbetet, så intresse av detta är ett krav.Legitimerad psykiatrisjuksköterska som har vilja och intresse av att vara med och utveckla psykiatrin på Hisingen/Capio Lundby Närsjukhus i fortsatt positiv riktning.Du kommer vara en del av ett sammansvetsat team runt patienterna därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.rekrytering sker fortlöpande.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se. 