Psykiatriker Sökes: Arbeta Digitalt Med Adhd-Utredningar
2025-09-10
Psykiatriker sökes: Arbeta digitalt med ADHD-utredningar på plats i centrala Linköping
Är du psykiatriker och vill arbeta i en modern och växande verksamhet där kvalitet, struktur och digital tillgänglighet står i fokus? Vi söker nu en engagerad psykiatriker med särskild inriktning på ADHD-utredningar, konsultationer för medicinsk personal samt receptförskrivningar.
Varför välja oss?
Hos oss får du arbeta i ett specialiserat och kompetent team där fokus ligger på att ge patienter och personal bästa möjliga stöd. Vi kombinerar det bästa av två världar:
Digitalt arbetssätt med smidiga videosamtal och telefonsamtal
På plats på vårt kontor i centrala Linköping, för nära samarbete och en trygg arbetsmiljö
Kontorstider (08:00-16:30) för en hållbar balans mellan arbete och fritid
Leda och delta i neuropsykiatriska utredningar med tyngdpunkt på ADHD
Hålla konsultationer för medicinsk personal och bidra med din specialistkunskap
Stå för receptförskrivningar och behandlingsbedömningar
Bidra till verksamhetens utveckling och höga medicinska kvalitet
Vi söker dig som
Är legitimerad psykiatriker med intresse för neuropsykiatri
Trivs med att kombinera kliniskt arbete med konsultativt stöd till kollegor
Vill vara en del av en verksamhet som värdesätter kompetens, struktur och innovation
Har en positiv inställning till digital vård och uppskattar att arbeta på plats i en modern kontorsmiljö
Vi erbjuder
En stabil arbetsmiljö med tydliga rutiner och ett sammansvetsat team
Möjlighet att bli en central del i en verksamhet med tydligt fokus på ADHD
Flexibilitet genom digitala arbetsformer kombinerat med en trivsam kontorsmiljö
Trygga arbetstider och en arbetskultur som värdesätter både kvalitet och arbetsglädje
Redo att ta nästa steg?
Skicka din ansökan till jasmin@psykiatrispecialistern.se
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i Linköping! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: Jasmin@psykiatrispecialisterna.se Arbetsgivarens referens
