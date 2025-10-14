Provtagare drogtester på arbetsplatser, Stockholm
Ndp - Nordisk Drogprevention AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ndp - Nordisk Drogprevention AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi behöver förstärka med ytterligare en provtagare i området! Är du sjukvårdsutbildad eller har annan relevant erfarenhet så erbjuder vi möjlighet till ett varierande extrajobb utöver ordinarie arbete.
Om Ljung & Sjöberg
Ljung & Sjöberg är specialister som i över 20 år har hjälpt företag att hantera och förebygga beroendeproblematik på arbetsplatsen - särskilt kopplat till alkohol, droger, spelmissbruk och medberoende.
Vi erbjuder chefshandledning, utbildningar, rådgivning, arbetsplatstester och rehabiliteringsprogram för att skapa trygga och hållbara arbetsmiljöer.
Årligen utbildar vi omkring 15 000 chefer och medarbetare och genomför över 100 000 slump-, nyanställnings- och incidenttester. HR och chefer får stöd av vårt Chefsstödsteam, medan medarbetare tas om hand av vårt behandlingsteam med psykologer, psykiatriker, terapeuter och sjuksköterskor - allt i nära samverkan för en trygg och effektiv process.
Vi är stolta över att flera gånger ha tilldelats Dagens Industris Gasellpris samt Veckans Affärers utmärkelse Superföretag- en bekräftelse på vår långsiktighet och kvalitet. Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som provtagare utför du på uppdrag drogtester ute hos företag. De drogtestmetoder Ljung & Sjöberg erbjuder är urin, saliv och utandning. Drogtesterna utförs enligt chain of custody med strikta rutiner och aktuella föreskrifter på arbetsplatser. Vi tillhandahåller utbildning.
Drogtester genomförs alla dagar i veckan och på alla tider av dygnet.
Antalet provtagningar varierar beroende på antal kunder i det geografiska området du verkar i. I detta fall handlar det om ca 1-3 tillfällen per månad. Arbetstiderna förläggs i samråd med kund och provtagare. Möjlighet att påverka arbetstider finns. Provtagningstillfällen med kortare varsel förekommer, varför det är viktigt att kunna vara flexibel.Kvalifikationer
Med anledning av uppdragets natur ser vi att du som person har följande egenskaper:
Du har förmåga att arbeta självständigt och är utåtriktad. Det är viktigt att du är strukturerad, effektiv och stresstålig. Du är van att hantera människor, är trygg och tydlig i din kommunikation. Integritet är ett ledord för dig.
Krav - Minst gymnasieutbildning
• Hantera digitalteknik och har datavana
• Språk- Svenska och engelska
• Körkort B - egen bil
VillkorSista ansökningsdag, 3 november 2025 Urval sker löpande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Anställningens omfattning: Deltid Tillträde: Enligt ök. Löneform: Timlön Sysselsättningsgrad: 1-3 tillfällen per månad Ort: Stockholm med omnejd Län: Stockholms län
Frågor kring tjänsten besvaras av Lisa Hedin, 070-283 70 30 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NDP - Nordisk Drogprevention AB
(org.nr 556741-4957), https://ljungsjoberg.se/ Arbetsplats
Ljung & Sjöberg Kontakt
Lisa lisa@ndpab.se Jobbnummer
9556886