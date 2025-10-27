Provskytt
2025-10-27
Nammo-koncernen har ca 3 700 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 550 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Provskytt
Vi söker dig som vill bli en del av vår kvalitetsavdelning. Vi erbjuder ett varierat och utvecklande arbete i ett engagerat team och en arbetsmiljö där ordning och säkerhet prioriteras.
Är du en person som är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetsmedvetande och respekt för regler? Då kan detta vara din nästa roll i yrkeslivet!
Om rollen:
Som Provskytt ansvarar du för att genomföra alla förekommande skjutprov inom ramen för skotthusets verksamhet. Provskjutningar är en kvalitetskontroll av företagets produkter och Provskytten analyserar och tolkar provresultaten.
Du kommer vara ansiktet utåt vid leveransproven tillsammans med kund och kommunikation sker både på svenska och engelska. Som Provskytt ser du till att arbetet och skjutningarna utförs säkert och korrekt. I rollen har du ett tätt samarbete med kollegor och bygger bra samarbeten med andra interna avdelningar.
I rollen kommer du även att arbeta med en rad olika moment inom kvalitet, inklusive:
• Utföra och dokumentera kvalitetskontroller enligt arbetsinstruktion
• Reagera på avvikelser och rapportera dessa
• Delta aktivt i avdelningens förbättringsarbete
• Tolka de kravdokument som krävs för arbetet
• Genomföra enklare inställningar på maskiner och mätutrustning inom ansvarsområdet
Du är placerad i Karlsborg och rapporterar till Processchef Ballistisk Mätning.
Tjänsten innebär Helgskift, upplärning kommer ske under andra skriftformer.
Vår kandidat:
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och som har mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket i både tal och skrift. Du har god datorvana och innehar B-körkort, B96/BE är meriterande.
Vi ser att du har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team, och du har ett högt säkerhetsmedvetande samt ett starkt fokus på kvalitet i ditt arbete. Vi ser även att du är en engagerad, flexibel och ansvarstagande kollega med god samarbetsförmåga. Vidare ser vi gärna att du har en fallenhet för att förbättra och påverka organisationen för ett mer hållbart arbete.Publiceringsdatum2025-10-27Kontaktuppgifter för detta jobb
Skicka in din ansökan med CV senast 2025-11-18
För med information gällande rollen och Nammo är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Jenny Larsson,
Jenny. Larsson@nammo.com
Vi ser fram emot din ansökan, dock senast den 18/11-25.
