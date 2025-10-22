Provrums tekniker
2025-10-22
Dina arbetsuppgifter
Genomföra test- och kontrollaktiviteter under tillverkningsprocessen genom att följa fastställda procedurer och instruktioner i manualer och testskript. Utföra tilldelade arbetsuppgifter enligt överenskomna arbetsflöden samt i enlighet med standardprocesser och säkerhetsriktlinjer.
Krav: Högkvalificerad arbetare med utbildning inom el kunskap, både praktisk och teoretisk.
Bra att ha: "ELSA för provplats", Elsäkerhetsledarutbildning (AA111), "HLR och elskada", truck och travers-utbildning.
Arbetet utförs i två-skift.
Vi erbjuder:
En utvecklande tjänst via IndustriQompetens med placering hos teknikledande kund
Konkurrenskraftig lön och kollektivavtal
Stöd och coachning från engagerade konsultchefer
Så ansöker du
Låter det intressant? Ansök redan idag - urval sker löpande!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Björn Eriksson.
IndustriQompetens - Vi bygger kompetens med kvalitet, trygghet och engagemang.
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
