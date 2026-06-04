Provningstekniker till Luleå!
The We Select Company AB / Maskiningenjörsjobb / Luleå Visa alla maskiningenjörsjobb i Luleå
2026-06-04
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"Global partner for a safe, secure and sustainable world". En ganska mäktig vision om vi får säga det själva. Bakom dessa ord ligger flera generationers ingenjörskompetens kombinerat med nytänkande där vi tillsammans med våra kunder skapar förutsättningar för en säker och hållbar framtid.
Vi erbjuder tjänster inom person- och driftsäkerhet, där vi genom vår innovationsförmåga skapar trygghet på vägarna, i våra hem och våra arbetsplatser. Nyfiken på att lära känna oss bättre? Läs gärna på vår hemsida eller hör av dig!
OM TJÄNSTEN
Välkommen till DEKRA! Vi är det ledande företaget i Sverige inom området "Oförstörande provning" och söker nu en provningstekniker till vårt kontor i Luleå.
För dig som inte känner till oförstörande provning (OFP) så handlar det om att tidigt upptäcka skador som på sikt kan orsaka kostsamma haverier eller i värsta fall allvarliga olyckor. OFP kan utföras på allt från svetsar i berg- och dalbanor till att leta sprickor i reaktortankar. Som tekniker hos oss kommer du få arbeta med de senaste provningsteknikerna.
Vår kundflora är bred och du kommer att komma i kontakt med ett flertal olika branscher, bl.a.
papper & massa
kraft & värme
gruva & stålverk
tillverkande industri
vind-/ kärnkraftverk
petrokemi/raffinaderier
tåg
I denna roll så blir resor en naturlig del i ditt arbete - du kommer att resa på intressanta projekt i hela Sverige och även utomlands, därmed så förekommer övernattningar regelbundet. Projekten kan pågå i allt från en dag till flera veckor.
VEM ÄR DU?
Vill du var med och skapa en tryggare omvärld och göra samhällsnytta på riktigt? Då har du hittat rätt! Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper som bör andas nyfikenhet, ansvarstagande och serviceanda. Teamwork står högt upp på agendan hos oss, men för rollen krävs även att du trivs med självständigt arbete där du tar stort ansvar för egen planering och rapportering.
Vidare så har du ett genuint intresse för teknik och tycker om att träffa nya människor, har du någon form av teknisk utbildning så är det meriterande.
Kanske är du i början av din karriär inom teknikbranschen?
Vi vill att du har goda kunskaper i både svenska och engelska samt att du innehar B-körkort.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
OM OSS
Välkommen till DEKRA-familjen och vårt team i Luleå! Här blir du en del av en sammansvetsad grupp som tillsammans arbetar för att skapa trygghet och säkerhet för våra kunder.
Vill du arbeta på ett företag där dina idéer kan bli verklighet? Då har du kommit rätt! Vi vet att det är våra medarbetare som driver vår utveckling framåt, och därför satsar vi på din utveckling. Genom utbildningar, erfarenhetsutbyte och spännande projekt får du möjlighet att växa i din roll och utveckla din kompetens över tid.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där engagemang, samarbete och ansvarstagande värderas högt. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och gör skillnad – varje dag.
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom vår bransch och på sikt det finns det stora möjligheter att jobba utomlands i internationella projekt och uppdrag om man önskar. Du kommer till ett av Sveriges största kontrollföretag i tillväxt, med god lönsamhet och en spännande framtid.Publiceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten så kontakta Tord Björklund, kontaktuppgifter nedan. Kontaktperson för detta jobb
Tord Björklund tord.bjorklund@dekra.com
010 455 1041 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Banvägen 23 A (visa karta
)
973 46 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dekra Industrial Luleå Jobbnummer
9948929