Provningsingenjör kylsystem - Scania CV AB - Maskiningenjörsjobb i Södertälje

Prenumerera på nya jobb hos Scania CV AB

Scania CV AB / Maskiningenjörsjobb / Södertälje2021-04-08Var med och utveckla kylsystemet till våra nya elektrifierade fordonGruppen RTRD, Durability Testing, inom sektionen Vehicle acoustics, Performance and Reliability, ansvarar för utmattningsprovning av chassikomponenter och hytt. Gruppen som består av både montörer och ingenjörer behöver nu förstärkning av en utvecklingsingenjör till vårt kylteam. Kylteamet arbetar med hållfasthetsfrågor rörande kylare med avseende på termisk utmattning men du kommer även få möjlighet att lära dig vibrationsprovning.Är du intresserad av att utföra djupare tekniska analyser och samtidigt få ett större perspektiv både vad gäller helbil och andra delar av Scania?Tycker du om att driva egna uppdrag, lösa problem och arbeta i en grupp där du får mycket frihet och eget ansvar?Då tror vi du kommer trivas hos oss!Just nu står Scania inför en spännande framtid där vi får vara en del av utvecklingen av elektrifierade fordon som en del av våra hållbara transportlösningar. Detta medför att du kommer att få ta del av många nya och spännande utmaningar och vara med att utveckla nya metoder och arbetssätt för gruppen.Som ansvarig för verksamheten vill jag bygga ett starkt team med olika bakgrund och erfarenhet där utveckling, samarbete och öppenhet står som gemensam nämnare. Vår grupp ska kännetecknas av en inkluderande, positiv och hjälpsam inställning.2021-04-08Kylteamet arbetar främst med hållfasthetsfrågor som rör komponenter i kylsystemet. Som utvecklingsingenjör hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och analysera provuppdrag. Provuppdragen omfattar mätningar i bil under sommar- och vinterprov samt i våra chassidynamometrar.Idag utförs mycket provning hos våra kylarleverantörer och i din roll kommer du fungera som bollplank för både konstruktion och inköp när nya produkter tas fram eller förändringar behöver genomföras.Du har högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område alternativt motsvarande erfarenhetTill din personlighet är du analytisk, utåtriktad och skapar snabbt kontaktnätDu är duktig på att kommunicera på såväl svenska och engelska muntligt som skriftligtKunskap inom hållfasthet, materiallära och kylsystem är meriteradeScania erbjuderSom anställd på Scania erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis personalbil, resultatbonus, tjänstepension, flexibel arbetstid och mycket mer. Bor du i Stockholm erbjuder vi direktbuss mellan Stockholm och Södertälje med Scania Jobexpress.För mer informationKontakta gärna Per Freiholtz, senior engineer, tfn 08-553 506 79, per.freiholtz@scania.com eller Fredrik Laurantzon, gruppchef, tfn 070-3224579, fredrik.laurantzon@scania.com för ytterligare information.Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betygskopior.Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com. Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Scania CV AB5678238