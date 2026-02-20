Prövningsadministratör
2026-02-20
Plikt- och prövningsverket etablerar sig i Umeå! Vill du vara med från början?
Prövningsadministratören är den första som mönstrande och prövande möter hos oss och spelar därför en viktig roll i helhetsupplevelsen av vår verksamhet.
Nu söker vi tre prövningsadministratörer som vill vara med och bygga upp vår verksamhet i Umeå. Hos oss arbetar vi tillsammans för att klara våra uppdrag och tar ansvar både för vårt eget arbete och för varandra. Med kvalitet i fokus skapar vi en arbetsmiljö där alla får växa, bidra och utvecklas.
I Umeå kommer vi att finnas i centralt belägna och nyrenoverade lokaler intill Umeälven.
Vid enheten för prövning arbetar överläkare, psykologer, sjuksköterskor, administratörer och handläggare tillsammans. Vi strävar mot gemensamma mål och värnar om ett nära samarbete. Här finns en kamratlig känsla och en stark lojalitet. Vi ställer upp för varandra och skapar förutsättningar för både kvalitet och arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Rollen som prövningsadministratör är både varierande och omväxlande. I huvudsak arbetar prövningsadministratörerna i receptionen och i vår provsal. Teamet kommer att bestå av tre personer som har ett nära samarbete kring arbetsuppgifterna för att dagen ska flyta på så smidigt som möjligt.
I receptionen tar prövningsadministratörerna emot prövande och checkar in dem för att sedan visa dem rätt i lokalerna. När verksamheten är fullt etablerad och kontoret är bemannat enligt plan kommer ungefär 100 mönstrande och prövande att passera receptionen varje dag.
En stor del av dagen är också att arbeta i provsalen där ni instruerar och ger tekniskt stöd till de prövande inför inskrivningsprovet och övriga digitala tester.
Du och dina kollegor samarbetar även nära för att lösa andra uppgifter på kontoret, såsom att hantera matbeställningar, ombokning av resor, inköp med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• för jobbet relevant gymnasieutbildning
• erfarenhet av receptions- eller servicearbete i team
• erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• god datavana samt erfarenhet av Office-paketet och olika IT-system
Meriterande är om du har erfarenhet
- Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med arbetsflöden, det vill säga översyn över en process från början till slut genom olika delmoment.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmågan att vara flexibel när situationer så kräver samt är lugn och stabil i stressade situationer. Du har förmåga att arbeta effektivt när det behövs och bidrar med energi och engagemang i arbetet. Du kan samarbeta med andra och är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Service är en stor del av arbetet och därför är det viktigt för oss att du har en positiv attityd och ett serviceinriktat arbetssätt där du är tillmötesgående och kan anstränga dig för att hitta lösningar.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Månadslön, enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2026/0955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Kristina Olsson 010-1902653 Jobbnummer
9753378