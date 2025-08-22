Provberedare till ALS Piteå
2025-08-22
ALS Scandinavia AB är ett serviceföretag som är inriktat mot teknisk provtagning och analys. I Piteå/Öjebyn arbetar vi huvudsakligen mot gruvindustrin och vi utför provberedning av redan inkomna prover.
Vi söker nu fler medarbetare till provberedningen.
Arbetet som provberedare hos oss på ALS innebär att bearbeta stenprover i olika processer såsom sågning, krossning och pulverisering för att färdigställa en produkt som är redo att analyseras. Utbildning sker på arbetsplatsen tillsammans med handledare och daglig arbetsrotation tillämpas. Publiceringsdatum2025-08-22Dina egenskaper
Vi söker dig som är en god lagspelare, har en bra sammarbetsförmåga och har goda referenser från tidigare arbetsplatser. Vi ser också att du är en person som lägger högt värde i att arbeta säkert och kvalitétsinriktat. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vid anställningens start behöver du vara 18 år.
Skiftgång (dag, kväll, natt) tillämpas.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten var god kontakta
Mikael Sandberg
Laboratory Managermikael.sandberg@alsglobal.com
Sandra Cheikho
HR Operations Leadsandra.cheikho@alsglobal.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Als Scandinavia AB
(org.nr 556571-8318)
Hammarvägen 22 (visa karta
)
943 36 ÖJEBYN Jobbnummer
9470428