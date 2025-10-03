Property Project Manager
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Vad du kommer att göra
Som Property Project Manager kommer du i en roll som projektchef och projektägare att leda och ansvara för ett antal nybyggnads-, tillbyggnads eller ombyggnadsprojekt på Volvo i Skövde. I din roll har du en viktig uppgift i att driva och säkerställa att projektet utförst på ett effektivt, hållbart och tryggt sätt för att säkra projektleverans - från tidiga förstudier till färdigställt projekt.
Bland dina främsta uppgifter ingår att:
• Leda projekt inom främst bygg/fastighet. Projekten kan bestå av nybyggnadsprojekt, infrastrukturprojekt eller anpassningar av befintliga byggnader och installationer
• Ta fram underhållsplaner- och projekt, ser till att dessa verkställs och har budgetansvar
• Arbeta proaktivt med riskhantering och samordning med verksamhet och andra byggprojekt.
• Arbeta nära både Volvokoncernens beställar- och inköpsorganisation, för att säkerställa att lagar och arbetsmiljölagar är uppfyllda.
• I nära samarbete med den industriella verksamheten bistå med spetskompetens inom bygg, el och VVS.
• Ansvara för den strategiska planeringen och förvaltningen av våra fastighetstillgångar i regionen.
Tjänsten är placerad i Skövde och du kommer att rapportera till Director Region Powertrain inom Europadivisionen. I din roll kommer du att arbeta med dina kollegor inom förvaltning och projektledning på Volvo Group Real Estate men även med kollegor på Volvo Group Trucks Operations i Skövde. På VoIvo i Skövde pågår för närvarande stora satsningar för att möta framtiden, en spännande resa som du i denna roll kommer att få vara en del av i stor utsträckning.
Vem är du?
Som person trivs du med att leda och driva, för dig är utveckling av dig själv och ditt team den självklara vägen till framgång. För att trivas hos oss är du idérik och bra på att hitta lösningar på problem. Du är ansvarstagande, tydlig, har god kommunikativ förmåga och är van vid att kommunicera med människor med varierad kunskap kring teknik och byggprocessen. Du är professionell i ditt bemötande och har erfarenhet av liknande roller. Du arbetar strukturerat, är van vid att arbeta enligt projektmodeller/processer och har förståelse för beslutsprocesser i större organisationer.
Vi söker dig som har:
• Civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande
• Minst 5 års relevant yrkeserfarenhet från liknande roller inom projektledning och fastighetsförvaltning
• Du har vana vid att leda, vara beställare och kravställare i om- eller nybyggnadsprojekt när det gäller bygg, VVS, el och andra tekniska installationer.
• Erfarenhet av industrifastigheter samt god kännedom om arbete i industrin är meriterande, likväl som kunskap om tekniskt komplicerade installationer
• Goda kunskaper i AB/ABT, ABK, bevandrad i Plan- och bygglagen samt BBR
• Har goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift
Vad får du ut av det?
Hos oss erbjuds du ett spännande arbete i en internationell miljö som möjliggör stora utvecklingsmöjligheter både på ett professionellt och personligt plan. Vi är övertygande om att du kan bidra med din kompetens och att du kommer att få fantastiska möjligheter till fortsatt utveckling med oss genom att förvandla innovativa ideér till verkliga projekt. Vi på Volvo Group Real Estate vill ge dig goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra - för när du lyckas, lyckas vi tillsammans.
Placeringsort: Skövde, Sverige
Tjänsteresor: Begränsat
Redo för nästa steg?
Slå oss gärna en signal om du har frågor eller funderingar kring tjänsten så berättar vi mer. Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan. Hoppas vi ses!
Anställande chef: Anders Nilsson During, Director Region Powertrain, +46 790 624 031
