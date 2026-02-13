Projektsamordnare
Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-02-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi i Uppsala
Är du intresserad av att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt om hur arv och miljö påverkar mental hälsa, i en trevlig, dynamisk och internationell miljö? Forskargruppen för Molekylär toxikologi och epigenetik (EpiTox) vid Institutionen för organismbiologi söker en samordnare till EU-projektet RE-MEND.
Inom Re-MEND ("Building Resilience against Mental illness during Endocrine-sensitive life stages") studeras samspelet mellan arv och miljö i relation till mental hälsa i fyra livsstadier: tidig barndom, puberteten, perioden kring barnafödande och åldrandet. I dessa känsliga faser kan det läggas grunden för att utveckla - eller vara resilient mot - psykisk ohälsa. Re-MEND syftar också till att minska stigmat kring psykisk ohälsa, och förhoppningen är att bana väg för mer personliga och förebyggande insatser i framtiden.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som projektsamordnare kommer du att samordna kommunikations och disseminationsaktiviteter vilket innebär uppgifter så som att hämta in och skapa kommunikationsinnehåll för hemsidan och sociala medier, organisera workshops, sköta kontakten med stakeholders utanför projektet och även koordinera kommunikationen mellan projektpartners i de berörda arbetspaket. Du kommer även vara involverad i det dagliga projektmanagement som innefattar bl.a. att sköta interna projektkommunikationen, organisera och dokumentera projektmöte och samordna projektrapporteringen. Vid överenskommelse kan det evt tillkolla forskningsuppgifter så som DNA extraktion och DNA metyleringsanalyser.
Det förväntas att du som projektsamordnare utför dina arbetsuppgifter självständigt samtidigt som du jobbar nära med projektkoordinatorn och andra projektdeltagare, och att du även engagerar dig i de vetenskapliga och sociala aktiviteterna i de två institutionerna.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i biologi eller andra områden som bedöms relevant för projektets innehåll. Dokumenterad erfarenhet av vetenskapskommunikation och organisation av vetenskapliga events är krav. Den sökande ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift, och ska vara van vid att kommunicera med olika stakeholders. Vid rekryteringen fäster vi särskild vikt vid personliga egenskaper såsom kandidatens organisationsförmåga samt förmåga till samarbete, kommunikation i tal och skrift, initiativförmåga och självständighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av DNA extraktion och DNA metyleringsanalyser samt tidigare medverkande i stora tvärvetenskapliga EU-projekt är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-03-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Joëlle Rüegg, joelle.ruegg@ebc.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-03-02, UFV-PA 2026/461.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönestättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi Jobbnummer
9741264