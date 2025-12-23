Projektsamordnare
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.
Region Sydost är en stor geografisk region som sträcker sig över 52 kommuner och fem län. Vi har kontor i Jönköping, Linköping och Växjö. Vi har över 80 000 medlemmar och cirka 100 anställda inom regionen. Vi vill nu öka vår närvaro och synlighet, såväl fysiskt som digitalt, i våra bostadsområden och städer inom regionen, med extra fokus där vi idag har låg närvaro och synlighet.
Om tjänsten
Vi söker en projektsamordnare till vårt projekt Hyresgästerna i fokus. Du som projektsamordnare kommer att, tillsammans med en projektledare och tre folkrörelseutvecklare, ingå i projektgruppen och har i uppdrag att realisera de förväntningar som framgår av vår projektplan.
Projektet ska arbeta i utvalda områden, föreningsområden utan en föreningsstyrelse, med fokus på att öka antalet medlemmar och engagerade medlemmar, samt utveckla metoder som kan användas i det framtida organiserings- och inkluderingsarbetet. Projektet ska välja minst ett område där vi jobbar med boendeintegration och ökad lokal organisering utifrån ett "hela staden perspektiv", då med fokus på organisering och inkludering.
Projektgruppen arbetar agilt och utforskande, där vi alla söker hela tiden efter att hitta nya metoder, samt utveckla våra nuvarande metoder för att nå nya målgrupper bland hyresgästerna, och förse dem kunskaper om sina påverkansmöjligheter.
Om dig
Du är väl införstådd i det ideella engagemangets värde, för samhällsutvecklingen och för människors framtidstro. Du bidrar aktivt till att vi som organisation ska arbeta på sådana sätt så att våra medlemmar får engagera sig i de former de själva väljer och i de frågor som de vill påverka i. Du tror på varje människas vilja och förmåga att engagera sig och arbetar aktivt med att inge dem mod att testa. Du är väl medveten om att du representerar Hyresgästföreningen och eftersträvar i alla led att förmedla nyttan med medlemskap, och styrkan i lokal organisering.
Du har föreningsvana och erfarenhet av organisering av olika målgrupper i samhället. Har du tidigare erfarenhet av demokrati- och inkluderingsfrågor är det meriterande.
I din roll som projektsamordnare består en stor del av ditt arbete av att se till att andra människor kommer till sin rätt och når sina egna mål. För detta behöver du kunna ha ett helhetsperspektiv, där du är insatt i projektgruppens dagliga arbete så att du kan förse dem med stöd i deras processer. Samtidigt lägger du grunden för projektets arbetssätt med fokus på dokumentation och lärande. Du har därför god planerings- och samordningsförmåga, och kan ställa om i ditt eget dagliga arbete utifrån andras behov.
Att bygga och bibehålla goda relationer faller sig naturligt för dig och du trivs med att kommunicera på målgruppernas villkor.
Du är van att beskriva processer och metoder, lika väl i tal och text, som genom visualiseringar.
Du har god analytisk förmåga och besitter kunskaper i hur du ska använda olika sökkanaler för att samla in insikter om hyresgäster och våra medlemmar. Du har vidare kompetenser i kartläggning och inhämtning av forskning, rapporter och andra typer av kunskaper med koppling till ideellt arbete, demokrati och inkludering, samt boendeintegration.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Du driver och stödjer arbetet i våra bostadsområden genom att coacha folkrörelseutvecklarna.
• Du stödjer folkrörelseutvecklarna i att processleda människor genom olika faser av deras engagemangsresa.
• Du ansvarar för dokumentation och framtagande av lathundar, handböcker, rutiner med mera, tillsammans med projektledaren.
• Du ansvarar för att aktivt samarbeta med såväl projektets som regionens kollegor, strateger och chefer.
• Du är ute och arbetar tillsammans med folkrörelseutvecklare.
• Du rapporterar till projektledaren, som också är din närmaste chef.
Vi söker dig som:
• Har en hög social kompetens - förmåga att ta kontakt med människor i alla åldrar
• Har mycket god struktur- och samarbetsförmåga
• Har erfarenhet av att coacha och leda andra människor.
• Kan arbeta självständigt, samtidigt som du enkelt kan ställa om till att samarbeta med andra.
• Är lyhörd och initiativrik, samtidigt som du tycker om att få leda andra mot sin egen målbild.
Meriterande är om du har erfarenheter av mobilisering av ideella engagerade med inriktning på demokrati- och inkludering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I tjänsten ingår resor varför körkort och tillgång till bil är ett krav. Arbetstiden är oreglerad och arbete på kvällar och helger förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten lämnas av projektledare Shiler Patel, tfn 010- 459 10 13, eller regionchef Björn Lindgren, tfn 010- 450 15 79.
Fackliga kontaktpersoner är för SACO Gabriela Panevska-Ilik, 010- 459 21 90 och för Handels, Robin Dahlin Appelqvist, 010 - 459 21 03.
Om du är intresserad av tjänsten är du välkommen med din ansökan via vår e-rekrytering. Tjänsten tillsätts löpande. Sista ansökningsdag är den 18 januari, 2026.
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.
Region Sydost är en arbetsplats som sträcker sig över 52 kommuner och sex län. Vi har drygt 70 000 medlemmar och ca 100 anställda. Vi har ett antal kvalificerade yrkesgrupper och våra medarbetare jobbar självständigt med stort ansvar och får därför stora utvecklingsmöjligheter. Olika yrkesgrupper arbetar ofta tillsammans, samt även med förtroendevalda och i direkt kontakt med medlemmar. Det ställer krav på att anställda känner sig som en del av helheten i organisationen och förstår innebörden av att verka i en folkrörelse. Ersättning
