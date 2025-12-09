Projektsamordnare
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen står inför en spännande förändringsresa som ska stärka vår förmåga att bidra till Trelleborgs tillväxt och utveckling. Från och med den 1 januari 2026 planerar vi att införa en ny organisation - en modern och hållbar struktur som gör oss redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter.
Med en tydlig vision om att ligga i framkant skapar vi förutsättningar för innovation, trygghet och långsiktig utveckling. Den nya organisationen kommer att bestå av tre avdelningar: räddningstjänsten, bygg- och miljöavdelningen samt plan- och geodataavdelningen. Varje avdelning kommer att ha två enheter och kompletteras av en gemensam kanslienhet, vilket ger oss kraft att arbeta effektivt och samordnat.
Tillsammans formar vi en organisation som inte bara följer utvecklingen - vi leder den. Vår framåtanda och vårt engagemang ska göra Trelleborg till en ännu mer attraktiv och hållbar plats att leva, bo och verka i.
Vill du bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag och stärka räddningstjänstens förmåga inför höjd beredskap och krig? Då kan det här vara rollen för dig!
Arbetsplats
Räddningstjänsten Trelleborg arbetar tillsammans med Vellinge och Skurup genom en gemensam organisation med bas på Trygghetens Hus i Trelleborg.
Här finns en modern arbetsmiljö, goda förutsättningar för samverkan och ett tydligt fokus på robusthet, trygghet och effektivitet. Vi är en del av kommunens totalförsvarsarbete och utvecklar kontinuerligt vår förmåga att verka även vid störda förhållanden.
Vi söker nu en projektsamordnare som får en nyckelroll i att stärka räddningstjänstens beredskap och uthållighet inför höjd beredskap.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som projektsamordnare för RUHB arbetar du övergripande med att ta fram och utveckla räddningstjänstens planering inför höjd beredskap. Du utgår från verksamhetens nuläge och behov och omsätter dessa i praktiska och genomförbara planer. Arbetet innebär att ta fram strategier, rutiner och strukturer för hur räddningstjänsten ska fungera under påverkan och kris, särskilt vad gäller personalförsörjning, mobilisering, uthållighet och lokalisering.
Du genomför nuläges- och behovsanalyser, tar fram handlingsplaner, beskriver organisationens struktur vid höjd beredskap och arbetar med plan för kontinuitetshantering inom räddningstjänsten. Du samverkar med kollegor i kommunen, bland annat säkerhetsenheten, samt med externa aktörer som länsstyrelsen, Försvarsmakten och polis.
Du bidrar även till att planeringen integreras i övningar och utbildningar, så att strategiska beslut får praktisk tillämpning och skapar faktisk förmåga i organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning, eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Den akademiska nivån behövs eftersom rollen innebär avancerad analys, strategiskt arbete och förmåga att hantera stora mängder information på ett strukturerat sätt.
Du behöver ha erfarenhet av planeringsarbete inom exempelvis räddningstjänst, krisberedskap, offentlig sektor eller annan verksamhet med krav på struktur, analys och samordning. Detta är viktigt då arbetet innebär ansvar för att ta fram planeringsunderlag, strategier och rutiner som ska kunna användas både internt och i samverkan med andra myndigheter.
En god förståelse för totalförsvar och hur en kommunal organisation fungerar är nödvändig eftersom rollen innebär samverkan, koordinering och framtagande av planering som ska fungera inom både kommunens och totalförsvarets ramar.
Du behöver också ha mycket god analytisk förmåga. Arbetsuppgifterna bygger på att kunna identifiera risker och sårbarheter, bedöma behov, skapa struktur och formulera planer som är genomförbara i en operativ verksamhet.
Rollen kräver dessutom goda kommunikativa färdigheter, både skriftligt och muntligt. Du kommer att samla in information från flera håll, presentera planeringsunderlag och förankra arbetet i organisationen, därför måste du kunna uttrycka dig tydligt och anpassa kommunikationen efter mottagare. För att lyckas i rollen behöver du också vara självständig och initiativtagande, eftersom du kommer att driva planeringsprocesser framåt och säkerställa att arbetet håller både kvalitet och tempo.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom totalförsvar, mobiliseringsplanering, logistik eller civilt/militärt försvar eftersom dessa områden ligger nära de frågor som rollen hanterar. Erfarenhet av kontinuitetshantering är också värdefullt - även om det är specifikt för räddningstjänstens interna arbete - då det bidrar till att skapa robusthet och förmåga att verka under störda förhållanden. Befälsutbildning eller annan relevant utbildning inom krisberedskap och civil beredskap är också positivt.
Vad vi erbjuder
Du får arbeta i en verksamhet som har en direkt påverkan på människors trygghet och säkerhet. Tjänsten ger dig möjlighet att påverka och utveckla räddningstjänstens beredskapsarbete på djupet och vara med och bygga upp strukturer som är viktiga både lokalt och regionalt. Du blir del av ett engagerat team med hög kompetens och stor vilja att samarbeta och göra skillnad.Övrig information
Tjänsten är en projektanställning från den 1 januari 2026 till den 31 december 2027, med möjlighet till förlängning till och med den 31 december 2028 beroende på hur uppdraget utvecklas. Tjänsten är placerad på Trelleborgs räddningstjänst i Trygghetens Hus och finns även möjlighet till distansarbete. Om tjänsten kräver säkerhetsprövning får du information om det innan intervjun.
