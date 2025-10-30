Projektsäljare till dormakaba
2025-10-30
Brinner du för att skapa affärer och vill arbeta med tekniskt avancerade lösningar i projekt med höga krav på säkerhet och design? Hos dormakaba får du möjligheten att kombinera nykundsbearbetning, relationsbyggande och projektförsäljning i en internationell miljö med starkt varumärke.
Om företaget dormakaba är en global ledare inom säkerhets- och passagelösningar med över 150 års erfarenhet av att skapa trygga, smidiga och hållbara miljöer där människor rör sig. Våra lösningar används dagligen i allt från skolor, sjukhus och flygplatser till hotell, arenor och arbetsplatser världen över.
Vi är över 16 000 medarbetare globalt och erbjuder en inkluderande arbetsmiljö med fokus på utveckling, samarbete och innovation.
Om rollen I rollen som projektsäljare hos dormakaba ansvarar du för att driva tillväxt inom våra high end-lösningar, Som omfattar olika typer av projekt tillsammans med partner eller slutkund. Det handlar om karuselldörrar och avancerade säkerhetslösningar för exempelvis flygplatser, myndigheter och andra platser där kraven på säkerhet, funktionalitet och design är högt ställda.
Du är med från första kontakt till signerat avtal och arbetar i nära dialog med beslutsfattare på flera nivåer. Arbetet kombinerar nykundsbearbetning, relationsbyggande och lösningsförsäljning, där fokus ligger på att förstå kundens behov och presentera skräddarsydda projektlösningar.
Som en del av vårt säljteam samarbetar du nära med produktchefer, marknadsavdelning och projektorganisationen som tar vid efter avslutad affär. Rollen innebär en hög grad av kundbesök, och du representerar dormakaba på branschmässor, utbildningar och kundevent. Vi erbjuder Hos oss får du möjlighet att växa i en internationell koncern med ett starkt varumärke. Vi erbjuder:
Tjänstebil
Bonussystem kopplat till mål och budget
Friskvårdsbidrag och erbjuder möjlighet till privat sjukvårdsförsäkring
En strukturerad onboarding med mentorskap och utbildningar
Goda möjligheter till karriärutveckling inom Sverige och internationellt
Vi söker dig För att lyckas i rollen har du erfarenhet av uppsökande försäljning, gärna inom bygg, tekniska system eller andra komplexa lösningar. Du är van att arbeta långsiktigt och strukturerat med komplexa affärer, har intresse för teknik och systemintegration samt god kännedom om de avtal som används inom byggbranschen, såsom ABT och NL.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av anbud, upphandlingar eller större affärsavtal (meriterande)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Som person är du affärsmässig, lösningsorienterad och relationsbyggande. Du har lätt för att skapa förtroende, trivs i mötet med olika typer av kunder och kombinerar självständigt ansvar med nära samarbete.
Meriterande om du arbetat inom liknande bransch, eller med liknande produkter från tidigare.
Övrig info Plats: Göteborg, Askim Omfattning: Heltid, Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Kontakt: Vid frågor, mejla oss på rekrytering@workz.se
Ansökan Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och potential, inte enbart ditt CV. I rekryteringsprocessen kommer därför kompetens- och personlighetstester att genomföras för att identifiera de kandidater som bäst matchar rollen. Urval sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
