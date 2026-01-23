Projektsäljare
Swedtak Skåne AB / Säljarjobb / Helsingborg
2026-01-23
Swedtak Skåne AB har sin verksamhet i Nordvästra Skåne med kontor och lager i fräscha lokaler på Berga i Helsingborg.
Här finns kundsupport, admin och lager och vi är i en fortsatt expansiv fas.
Vi är ett väletablerat företag som arbetar med att skapa nära relationer med våra kunder från säljbesök tills att sista takpannan är lagd. Vi har sedan starten 2015 etablerat oss som den ledande aktören på takomläggning i Nordvästra Skåne med hänseende på Villamarknaden och takpannor. Våra krav är höga och vi arbetar ständigt på att få hela processen med en stor takrenovering att bli så smidig som möjligt för kunden.
Våra projektsäljare, arbetsledare och takmontörer ansvarar för projekten tillsammans från start till mål.
Vi sysselsätter idag ca 20 pers i Helsingborg, med egna anställda samt noga utvalda UE.
Vi söker nu en riktigt driven projektsäljare som älskar att göra affärer.
Vi tror att du har erfarenhet av uppsökande försäljning, gärna direkt till konsument. Finns erfarenhet av direktsälj, dörrknack ses det som en merit.
Finns erfarenhet av byggbranschen är detta också ett plus.
Du är en teamspelare som gillar att ha många bollar i luften.
Vi tror att du är en person som gillar utmaningar och som vill vara med och bygga ett vinnande team när vi förstärker organisationen i Nordvästra Skåne. Du kommer ingå i vårt säljteam där vi besöker och står i tät kontakt med villaägare både genom inkommande förfrågningar/leads samt även uppsökande försäljning.
Du utgår fr kontoret i Helsingborg och planerar dina dagar tillsammans med vår försäljningschef.
Möjlighet till förmånsbil finns på sikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Mail
E-post: mathias.rimsby@swedtak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedtak Skåne AB
(org.nr 559028-3759), http://www.swedtak.se
Florettgatan 16B (visa karta
)
250 07 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mathias Rimsby mathias.rimsby@swedtak.se 020270400, 0705714194 Jobbnummer
9700500