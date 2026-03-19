Projektplanerare Till Saab
NearYou Sverige AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-19
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.
Tjänstebeskrivning
Affärerna växer för Saab och vi på Projects & Planning likaså. Nu söker vi projektplanerare, både inom nytillverkning och eftermarknad.
I rollen som projektplanerare arbetar du nära projektteam, produktion och andra funktioner för att säkerställa att planering, koordinering och uppföljning av projekt sker effektivt och strukturerat. Du bidrar till att skapa förutsättningar för att projekten levereras i tid, med rätt kvalitet och enligt uppsatta mål.
Arbetet innebär att du hanterar planeringsverktyg och affärssystem, samtidigt som du har en god förståelse för verksamheten och våra produkter. Du kommer att arbeta både operativt och koordinerande, där du stöttar teamet i prioriteringar och säkerställer att information flödar mellan olika delar av organisationen.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, ansvarstagande och flexibilitet är centralt, och där du har möjlighet att utvecklas i takt med verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 1-3 års erfarenhet av arbete i en koordinerande roll med projektplanering, samt god vana av att arbeta i digitala verktyg och affärssystem. Erfarenhet av IFS eller liknande system, logistikhantering, import och export, offerthantering samt goda kunskaper i MS Office-paketet, inklusive Outlook, är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad och ha förmågan att sätta både teamet och kunden i fokus. Du är flexibel och kan snabbt omprioritera när förutsättningarna förändras.
Som person är du en lagspelare med god social kompetens som trivs i en samarbetsorienterad miljö. Du vågar be om hjälp, bidrar med en positiv inställning och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har ett strukturerat arbetssätt och kombinerar detta med en praktisk förståelse för verksamheten, där du både arbetar i system och är närvarande i den operativa miljön.
Det viktigaste är din personlighet och attityd - med rätt inställning är vi övertygade om att du kommer trivas och utvecklas tillsammans med oss.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Låter detta intressant?
Ansökan sker på www.nearyou.se.
Detta är ett konsultuppdrag via NearYou, med möjlighet till anställning hos Saab framåt. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Saab Kontakt
Olivia King olivia.king@nearyou.se Jobbnummer
9807999