Projektplanerare
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Karlskrona Visa alla civilingenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-06
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Projektplanerare
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Saab söker dig som vill bli en del av vårt spännande och utmanande arbete att utveckla fartyg i världsklass till Svenska marinen. Just nu letar vår ytfartygsverksamhet efter projektplanerare - gärna med en kristallkula att förutsäga framtiden och en vilja att göra skillnad. Attraheras du av en arbetsplats där vi uppskattar varandras olikheter och strävar efter att skapa en öppen kultur som präglas av respekt och acceptans, då har du kommit rätt!
Din roll
Projektplaneraren är en av nyckelrollerna i projektet och denne avgör till stor del hur väl vi lyckas förbereda, resurssäkra, styra och följa upp projektets progress. Som projektplanerare är du ansvarig för att aktivt driva framtagandet av projektets tid- och resursplaner, att planernas olika delar integreras till en sammanhållen helhet, samt att planerna visualiseras och presenteras på ett tydligt sätt.
En huvuduppgift kommer vara att analysera planerna för att tillhandahålla projektledare och ledningsgrupp med relevant information och strategiska beslutsunderlag. Du är projektets huvudkontakt gällande planeringsfrågor och rollen kräver ett mycket aktivt, tätt och prestigelöst samarbete med alla discipliner inom företaget. Du bidrar även aktivt till att utveckla och förbättra vår planeringsprocess och dess metodik.Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Rollen som projektplanerare kräver en person som är driven, målorienterad och ansvarstagande. Du är noggrann med ett strukturerat arbetssätt och van vid att analysera och hantera tid- och resursplaner. Du har lätt för att interagera och för med enkelhet dialog mellan olika discipliner som projektledare, linjechefer, arbetsledare och övriga intressenter. Du har kapacitet att se helheten såväl som att fördjupa dig i detaljer när det behövs.
Professionell kunskap och erfarenhet av planeringsarbete, koordinering och/eller projektledning är ett krav.
Du behöver ha god förmåga i att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Tjänsten är placerad i Karlskrona.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
371 31 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9994042