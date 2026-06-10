Projektplanerare
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Karlskrona Visa alla civilingenjörsjobb i Karlskrona
2026-06-10
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som projektplanerare kommer du att spela en central roll i våra nyutvecklings- och underhållsprojekt - antingen som ensam ansvarig planerare eller i en planeringsgrupp, beroende på projektets omfattning. Du arbetar nära projektledaren och är en nyckelperson i både strategiska och operativa beslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara delaktig i strategiska och operativa analyser och utveckla projekttidplaner
Upprätthålla projektens kortsiktiga och långsiktiga resursplanering
Analysera tid- och resursplaner för att stötta projektledare och ledning med beslutsunderlag
Utveckla arbetssätt och processer Publiceringsdatum2026-06-10Profil
För att vara framgångsrik i denna roll som projektplanerare tror vi att du är en driven och ansvarstagande person. Du besitter social kompetens och kapacitet att se helheten, såväl som drivkraft att dyka ner i detaljer när det behövs.
Vidare tror vi att du:
Har erfarenhet av projektledning, industriell projektplanering eller relevant eftergymnasial utbildning (t.ex. ingenjörsexamen eller utbildning inom projektledning)
Är bekväm i att fatta beslut i komplexa situationer
Har goda kunskaper i Microsoft Excel
Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Kommande semesterperiod kommer att påverka vår rekryteringsprocess, vilket kan innebära något längre handläggningstid än vanligt. Vi uppskattar din förståelse och återkommer så snart vi har möjlighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmasngatan 1 (visa karta
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371 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB julia.anderberg@saabgroup.com Jobbnummer
9957295