Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
2026-03-10
Som projektör kommer du att ansvara för ut- och ombyggnadsprojektering av olika typer av anläggningar. Ditt arbete utför du självständigt och ibland med andra kollegor. Du planerar arbetets genomförande och är inte främmande för att själv genomföra installationer när behovet finns. Projekten består ofta av ombyggnation av telekomanläggningar där bland annat transmission, IP-lösningar och installation av hårdvara ingår.
I arbetet ingår framtagning och förändring av anläggningsdokumentation samt att hantera och utföra kontroller.
Vi erbjuder dig
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid
• Ersättning för träningsskor och träningskläder från Försvarsmakten
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning

Kvalifikationer
• Lägst gymnasieutbildning med inriktning el eller teletekniske eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• Erfarenhet av funktion, uppbyggnad och utbyggnadsprocesser av telekommunikation
• God vana av att projektera
• God kommunikativ förmåga
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• God datorvana med kunskap i MS Office (Excel, Word och Outlook)
• B-körkort
• Svensk medborgare
Meriterande
• Höghöjdsarbete
• Erfarenhet av, och kännedom om Försvarsmaktens telekominfrastruktur
• Kunskap av AutoCad eller motsvarande
• Erfarenhet av att arbeta med GIS-program
• Kunskap inom transmission
• Sitebyggnation Dina personliga egenskaper
Du tar ansvar och ser till helheten såväl som i detaljer och ser till att skapa resultat, både självständigt med också tillsammans med andra. Du behöver på egen hand kunna planera och styra dina uppgifter på ett strukturerat sätt samtidigt som du behöver ha ett öppet sinne och vara beredd på förändringar. Som person är du social, trygg i dig själv och anpassar dig samtidigt som har hög integritet. Vi ser gärna att du har teknik som stort intresse.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningen är en civil befattning tillsvidare, på heltid. För dig som inte tidigare varit anställd i Försvarsmakten tillämpas 6 månaders provanställning. Resor och arbete på obekväma arbetstider kan förekomma i tjänsten. Placeringsort Örebro med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-29. Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev samt giltigt betyg och legitimation. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR stina.bengtsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
