Projektör
Uppsala Vatten och Avfall AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2026-02-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala Vatten och Avfall AB i Uppsala
Projektering
Vill du arbeta med VA-projektering och få en helhetsblick över ledningarnas hela livscykel? Vill du fördjupa dig i VA-projektering, arbeta med raka rör och vara en del av projekt där projektör och entreprenör lever i harmoni? Hos oss får du detta - och lite till! Sök rollen som projektledande projektör hos oss.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Som projektör arbetar man enligt, och följer, Uppsala Vattens interna projektprocess. Man ansvarar för att genomföra projektering av planerad förnyelse eller utbyggnad av VA-ledningsnätet. Arbetsuppgifterna innebär bl.a.
• Upprätta handlingar enligt projektanvisning och teknisk handbok
• Upprätta projektplaner
• Hantera avvikelser/ändringsanmälan
• Beräkna dimensioner av VA-anläggningar
• Rita/konstruera i CAD
• Kontroll via Ledningskollen
• Vid behov avropa entreprenörer/tjänster från ramavtal
• Delta under produktion för revidering av handlingar
• Skriva slutrapporter och arkivera handlingar enligt rutiner
• Interna och externa kontakter, t.ex. med kommun, fastighetsägare och myndigheter
Som projektör har du en bred roll där du får ett stort ansvar för komplexa projekt inom planerad förnyelse och utbyggnad av VA-ledningsnätet.
Du kommer att bli en del av vår projektörsgrupp som består av åtta medarbetare som arbetar med projektering och byggledning. Inom gruppen finns en god sammanhållning och samhörighet. Du rapporterar till gruppchef och har din arbetsplats i våra nyrenoverade lokaler i Uppsala Business Park och det finns möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
• Utbildning inom projektering eller likvärdig utbildning
• Omkring tre års arbetslivserfarenhet som projektör av ledning
• Erfarenhet av CAD, Autocad och Novapoint
• Utbildning i BAS P är meriterande
• Erfarenhet av ABK09 och AB04 är meriterande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, "vi är lyhörda, framsynta och nyfikna", samt tillämpar dem i din yrkesroll. För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Du tar egna initiativ och har ett driv att genomföra och slutföra arbetsuppgifter. Då du har många interna och externa kontakter i rollen är det viktigt att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-03-15. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Sektionschef Alexandro Martini tfn 018-727 93 86, Alexandro.Martini@uppsalavatten.se
HR-partner Agnes Jansson, tfn 018-726 93 23, agnes.jansson@uppsalavatten.se
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-formaner) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UV09/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Vatten och Avfall AB
(org.nr 556025-0051)
Box 1444 (visa karta
)
751 44 UPPSALA Jobbnummer
9745865