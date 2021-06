Projektör - Eltel Networks Infranet AB - Byggjobb i Jönköping

Eltel Networks Infranet AB / Byggjobb / Jönköping2021-06-29Vi söker en Projektör till JönköpingDu erbjuds en intressant och spännande roll som projektör där du arbetar med att planera, projektera och hålla ihop ett flertal olika projekt inom publika nät, stadsnät och andra kundnät.I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att beställa material till projekten, söka tillstånd hos myndigheter, göra kostnadsberäkningar och ha tät kontakt med beställare, kunder, underentreprenörer och andra intressenter.Du har ett ekonomiskt ansvar för projekten med tillhörande rapportering. Du ansvarar för att kvalitén på den levererade tjänsten motsvarar de uppsatta mål som är överenskommet med kunden. Du agerar som säljare av Eltel Networks olika tjänster. I ditt ansvar ingår även att upprätthålla, utveckla samt skapa nya kundrelationer. Du ansvarar för att leda och fördela arbetet och för att arbetet bedrivs enligt gällande kvalitets- och miljöanvisningar.Vem är du?Du tycker om och har lätt för att arbeta med olika typer av människor. Du har förmåga att hantera en hög arbetsbelastning och en känsla för hur du ska driva dina egna processer framåt. När det behövs agerar du snabbt och du är bekväm med att fatta egna beslut och att agera utifrån dessa.Vi ser gärna att du besitter en stor social kompetens, nyfikenhet och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.Du har en gymnasieutbildning, eller motsvarande, och du talar och skriver svenska obehindrat. B-körkort krävs.Meriterande är:erfarenhet av arbete inom Teknikskiftet och SE20erfarenhet som tekniker och/eller av projektering/beredning, gärna från entreprenadbranschenvana av att driva och arbeta med ekonomiska frågorkunskaper i entreprenadjuridik samt BAS-U och BAS-Pvana att arbeta med IT-baserade hjälpmedel samt kunskaper i CAD-tillämpningarStationeringsorten är Jönköping.Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via vårt rekryteringssystem.Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Teamchef Sanna Andersson, 072-584 36 64.Välkommen med Din ansökan.Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla el- och telenät. Det gör vi på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter samt statliga verk.Vi på Eltel är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Som ledare av utvecklingen inom infranetindustrin söker vi efter engagerade människor som kan bli en del av vårt företag. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som gillar att ta ett samhällsansvar.Det finns mycket mer att berätta om vår verksamhet. Om du vill lära dig mer om vårt företag och hur det är att jobba hos oss, gå in på vår hemsida www.eltelnetworks.se och vår karriärsida https://jobb.eltelnetworks.se/ 2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-08-21Eltel Networks Infranet AB5837518