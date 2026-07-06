Projektledning QC
Professional Galaxy AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-07-06
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Projektledning QC hos vår kund.Publiceringsdatum2026-07-06Kravprofil för detta jobb
Vi söker nu en projektledare för tre QC-projekt som omfattar uppgraderingar och ersättning av befintliga QC-system, inklusive migrering, avveckling av legacy-lösningar samt integration mot interna IT-miljöer. Fokus ligger på att hantera system med end-of-life-status, cybersäkerhetsrisker och regulatoriska krav, samt säkerställa en koordinterad leverans med full GMP-validering (IQ/OQ/PQ). Ansvara för att driva projekten från design- och kravställningsfas, inklusive kravdefinition, leverantörsinterface, valideringsstrategi och beroendehantering mellan delprojekten. Rollen innebär rapportering till styrgrupp och programledning samt aktiv hantering av seniora stakeholders i en tvärfunktionell QC/IT/QA-miljö.
Kompetenskrav: o Erfarenhet av projektledning i GMP / GxP-reglerad miljö o Dokumenterad erfarenhet från QC-labb eller motsvarande laboratoriemiljö o Praktisk erfarenhet av projekt innehållande validering (IQ/OQ/PQ) o Erfarenhet av systemuppgraderingar/migreringar (ej endast nyimplementation) o Förmåga att självständigt driva projekt från design- och kravställningsfas till drifttagning o Erfarenhet av att leda eller koordinera tvärfunktionella projekt med flera intressenter (QA, IT, OT, Automation och verksamhet). Meriterande erfarenheter: o Erfarenhet av legacy replacement / end-of-life system o Erfarenhet av IT/OT-integration (t.ex. koppling till labbsystem, databaser, AD etc.) o Erfarenhet av parallella projekt eller multi-stream setup o Erfarenhet av leverantörsstyrning och upphandling
Arbetsuppgifterna som kan förekomma är: o Leda och samordna projektgruppen, intressenter och leverantörer mot projektets mål och leverans enligt mottagande organisations beställning. o Definiera projektets omfattning, gränssnitt och vad som inte ingår i projektleveransen i en projektplan. o Följa upp projektet avseende riskhantering, SHE, kvalité, budget, tidplan, organisation, dokumentation och funktion. o Leda framtagandet av design och funktion för gällande investering så att beställarens krav uppfylls inom projektets ramar o Utarbeta underlag och kravspecifikationer för offertgivning och i samarbete med inköpsfunktionen, utvärdera och genomföra upphandling. o Lösa tekniska problem som uppkommer inom projektets ramar. o Planera och leda installation, igångkörning och commissioning-tester av utrustning. o Planera och följa upp att validering genomförs i projekten. o Planera och tillhandahålla projektspecifik utbildning till mottagande organisation av projektet o Planera, strukturera och arkivera dokumentationen enligt gällande SOP
Det föutsätts att du har erfarenhet från projektledning av kapitalprojekt. Att du är van att ta ett fullt ägarskap och helhetsansvar för projektets alla faser gällande tid, funktion och ekonomi. God erfarenhet av Stakeholding, GMP samt förmåga att navigera i komplexa organisationsmiljöer ser vi som ett krav. Då det är ett internationellt företag förutsätts att du obehindrat kan uttrycka dig på engelska och svenska i både tal och skrift.
Om du har dessa erfarenheter och tycker att det här låter spännande för dig så ansöker du om uppdraget via portalen och har ditt CV registrerat och uppdaterat så jag lätt kan hitta hur du uppfyller de kompetenskrav som finns. Jag kan tyvärr inte ta emot ansökningar via telefon eller mail utan ser fram emot att läsa din ansökan i portalen. Med vänlig hälsning Linda
Övrigt Uppdraget är 100% och bedrivs minst 3 dagar i veckan på plats hos kunden.
Uppdragsstart: ASAP
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: Till och med Q2 2027
Område: Sweden\Stockholms län, \Södertälje (SÖDERTÄLJE)
Svar senast: 2026-07-08
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Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002475-2087657". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Vagnmakarvägen 1 (visa karta
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151 32 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9993981