Projektledare VVS
2025-08-25
Vill du till en arbetsplats där du får vara med och bidra till något större? Då har du kommit helt rätt. ÖBO tar ett stort samhällsansvar, med ambitionen att vara med och utveckla Örebro i många år framöver. Tillsammans skapar vi ett levande Örebro.
Du som person
Som person ser vi att du har en god ledarskapsförmåga och förmåga att motivera teammedlemmar. Stark problemlösningsförmåga och analytiskt tänk. Du kommunicerar mycket väl så väl muntligt som skriftligt. Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Du tycker om att vara en del av en familjär kultur där olikheter får ta plats. Vi på ÖBO bryr oss om vem du är, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. ÖBO arbetar utifrån en värdegrund som utgörs av omtanke, ansvar och framåtanda.
Din roll
Som projekledare VVS har du en beställarroll och leder underhållsarbeten som utförs av upphandlade entreprenörer. Rollen kräver en kombination av teknisk kompetens och projektledningsförmåga för att säkerställa att underhållsprojekt genomförs effektivt och enligt budget och tidsplan. Som projektledaren kommer att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av underhållsprojekt inom VVS-området. Detta inkluderar att leda projekt från start till slut, säkerställa att alla arbeten utförs enligt gällande standarder och säkerhetsföreskrifter, samt att upprätthålla god kommunikation med alla berörda parter som entreprenör och interna roller inom förvaltning, hållbarutveckling, kundcenter mfl.
Enheten Projekt- & Fastighetsutveckling består av 50 medarbetare fördelat på 4 grupper som arbetar med Bygg, mark, installationer i alla skeden från nyproduktion till underhållsprojekt.
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom fastighet eller teknik med inriktning VVS eller som vi bedömer motsvarande.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom VVS arbets- eller projektledning.
Erfarenhet av att arbeta med styr- och övervakningssystem är meriterande.
Anställningsform
Tillsvidare. Heltid. Med start enligt överenskommelse.
Intresserad? Hör av dig!
Henrik Jorbrant, Gruppchef projektledning installation
Peter Gustavsson, facklig representant för Vision, 019-19 43 73
Vi behöver din ansökan senast 2025-09-07. Varmt välkommen!
ÖBO (ÖrebroBostäder) är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro. I mer än 75 år har vi arbetat för att utveckla Örebro till en levande, trygg och trivsam stad - att bo och leva i. Vi gör det genom att hyra ut och förvalta närmare 23 000 bostäder och över 1 000 kommersiella lokaler. Och genom att bygga om och bygga nytt. Men vi är så mycket mer än en hyresvärd och ett bostadsbolag. Vi bryr oss - om våra hyresgäster, våra medarbetare och om världen omkring oss. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på https://www.obo.se/om-obo/jobba-pa-obo/ Ersättning
Avtalsenlig individuell lön. Avtalsenlig individuell lön. Så ansöker du
