Projektledare vid enheten för Miljöintegrering
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Institutionen för stad och land
Vill du jobba med miljö och klimatfrågor inom internationellt utvecklingssamarbete? Då ska du söka tjänsten som projektledare på enheten för Miljöintegrering.
Om jobbet
Vi söker nu en projektledare till vårt team vid enheten för miljöintegrering och framför allt till rådgivningsfunktionen Sidas Helpdesk för miljö och klimat. Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan t.ex. handla om att granska och bedöma insatsers hållbarhet; sammanställa och analysera tillgänglig information; kartlägga potentiella partners inom miljösektorn i ett land; analysera och bedöma ifall ett projektförslag uppfyller Sidas krav på miljöintegrering; facilitera seminarier och ge processtöd, och bevaka internationella processer.
Du kommer huvudsakligen arbeta med rådgivning kopplat till Sidas prioriteringar inom internatinellt utvecklingssamarbete. Uppdrag kan vara av en mer tematisk karaktär, till exempel inom klimatanpassning, grön ekonomi eller handel.
I uppdrag där det är lämpligt omsätter du forskning till policy och praktik. Vetenskapligt grundad analys och evidens ska vara vägledande.
Du förväntas hålla dig à jour med utvecklingen på såväl bistånds- som hållbarhetsområdet, samt bidra till vårt samarbete och nätverk med myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och lärosäten, både när det gäller svenska och internationella aktörer.
Tjänsten innebär även möjligheter att delta i undervisning och andra uppdrag vid enheten för miljöintegrering. Resor inom Sverige och till Sidas samarbetsländer kan bli aktuellt.
Din bakgrund Kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver gedigen kunskap om, ett stort intresse för, och erfarenhet av frågor som rör miljö och klimat, hållbar utveckling, utvecklingspolicy och internationellt utvecklingssamarbete. Vi förutsätter därför att du är väl införstådd med och uppdaterad på Sveriges politik och strategi kring global utveckling och andra centrala aspekter inom området, samt att du har relevant utlandserfarenhet.
Denna tjänst har följande krav på dig:
Akademisk examen inom ekonomi och statsvetenskap, eller annan relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig.
Flerårig relevant arbetserfarenhet inom internationellt utvecklingssamarbete med ekonomi som huvudämne eller som integrerat i annan relevant expertis tex miljö.
Ämneskunskap om, och professionell erfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete inom hållbar utveckling generellt, och det svenska utvecklingssamarbetet i synnerhet.
Vana vid konsultativt arbete och förhållningssätt, så som flexibilitet, projektledning från start till leverans, och expertrådgivning.
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
Kunskap om, och professionell fälterfarenhet från utvecklingssamarbete.
Initiativkraft att driva eget och gemensamt arbete med stark samarbetsförmåga.
Det är dessutom meriterande om du har:
Fördjupad kunskap och erfarenhet inom några av följande tematiska ämnen med koppling till fattigdomsbekämpning:
miljöekonomi, handel och marknadsutveckling, finansiella styrmedel, i ett utvecklingssammanhang.
Kompetens inom miljö- och klimatintegrering på projekt-, sektor- och policynivå, inklusive miljöbedömning, samt styrning och uppföljning, inom ramen för utvecklingssamarbete.
Forskarutbildning (gärna tillämpad forskning) inom relevant område.
Erfarenhet av verktyg för databearbetning (tex. GIS, Power BI)
Erfarenheter av forskningsbaserade verktyg och metoder (tex. Randomized Controlled Trials)
Kunskaper i franska, ukrainska eller andra för arbetsuppgifterna relevanta språk.
Erfarenhet och intresse för att medverka i utbildningsinsatser.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om företaget
Institutionen för stad och land (SOL) är en mång- och tvärvetenskaplig institution som bedriver forskning, undervisning och samverkan vid avdelningarna för statsvetenskap och naturresursförvaltning, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur, miljökommunikation och agrarhistoria. Här finns också Centrum för Naturvägledning (CNV). Läs mer om institutionen SOL https://www.slu.se/institutioner/stad-land/.
På avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning finns enheten för miljöintegrering, som arbetar för en ökad integrering av miljöhänsyn i olika verksamheter i samhället, nationellt och internationellt. Här hittar du också rådgivningsfunktionen Sidas Helpdesk för miljö och klimat som ges i samarbete med Göteborgs universitet.
Sidas Helpdesk för miljö och klimat
Syftet med Sidas Helpdesk för miljö och klimat är att bidra till en ökad integrering av miljö- och klimat inom alla sektorer och länder inom det svenska utvecklingssamarbetet inom ramen för Sidas mandat. Sidas Helpdesk är en behovsbaserad helpdesk som svarar upp mot förfrågningar från Sida rörande miljö- och klimatfrågor. Vi arbetar med allt från rådgivning, metodutveckling, utbildning, och uppföljning och lärande. Förfrågningarna kommer ofta med kort framförhållning vilket förutsätter effektiva arbetssätt, flexibilitet och lagarbete.
Mer information om Sidas Helpdesk för miljö och klimat finner du här: https://sidaenvironmenthelpdesk.se/en
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
2026-09-01 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-29.
I ansökan bifogas CV, personligt brev, examensbevis och andra för tjänsten relevanta intyg.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Avdelningschef
Eva Stephansson eva.stephansson@slu.se +46706262660 Jobbnummer
10003603