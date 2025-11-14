Projektledare underhåll med inriktning trädsäkring
Trafikverket / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2025-11-14
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
, Fagersta
, Vansbro
eller i hela Sverige
Vilka risker uppstår när träd står för nära järnvägen? Nedfallna träd på spår och kontaktledningar orsakar varje år stora störningar i tågtrafiken. Som projektledare för trädsäkring är du med och minskar de riskerna - genom att planera, upphandla och följa upp åtgärder som gör järnvägen både säkrare och mer tillförlitlig.
Projektledare underhåll med inriktning trädsäkringPubliceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att driva projekt inom trädsäkring - från beställning och upphandling till genomförande och uppföljning. Arbetet sker ofta i samarbete med skogsentreprenörer som både avverkar större träd och genomför underhållsröjning längs järnvägen. Uppdragen handlar om att förebygga att träd eller sly faller ner på spår eller kontaktledningar och därmed minskar driftstörningar i tågtrafiken.
Du tillhör en grupp projektledare och stödfunktioner som arbetar inom samma område men med olika geografiska ansvar. Arbetet bygger på ett tätt samarbete, där tillgång till mark, samordning av resurser och gemensamma arbetssätt är en förutsättning för att lyckas.
Du leder och samordnar entreprenörer, planerar tid, resurser och budget - men behöver också vara beredd att själv kavla upp ärmarna när det krävs. Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samverkan med byggledare, projektingenjör, administratör samt andra funktioner inom och utanför organisationen.
Ditt uppdrag omfattar bland annat att:
Självständigt leda projekt utifrån beställning
Planera, upphandla och styra genomförandet av trädsäkringsåtgärder
Följa upp tid, budget, prognoser och kvalitet
Säkerställa att arbetsmiljö, säkerhet, miljö och riskhantering integreras i projektens genomförande
Bygga samarbete med entreprenörer, byggledare, markägare, kommuner och andra aktörer
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och uppföljningsmodeller
Stötta och utveckla andra inom teamet eller i angränsande roller
Övrig information
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Kvalifikationer
Du är en strukturerad och självgående projektledare som trivs med att arbeta där förutsättningarna kan förändras längs vägen och lösningen inte alltid är given. Du har lätt för att fatta beslut även i osäkerhet, och tycker om att skapa ordning i komplexa uppdrag.
Vi tror att du:
Har förmåga att leda, samordna och samtidigt själv bidra praktiskt i genomförandet
Gillar att samarbeta och dela kunskap med andra - med öppenhet och ödmjukhet
Kommunicerar tydligt och anpassat, både internt och externt
Ser det som en självklarhet att bidra till både uppdragsmål och organisationsutveckling
Vi söker dig som har:
Minst 3-5 års erfarenhet av att leda projekt i entreprenadskede, gärna inom infrastruktur
Erfarenhet av budget, prognosarbete och ekonomisk uppföljning
Kunskaper i upphandling, AB04 och entreprenadjuridik
Kunskap om byggherrens arbetsmiljöansvar
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning eller kurs inom projektledning
Vana av att utveckla arbetssätt, processer eller kollegor i tidigare roller
Förhandlingsvana och erfarenhet av samverkan med externa parterSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2025:470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Patrick Svärd 0101236404 Jobbnummer
9606174