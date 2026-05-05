Projektledare Tvärförbindelse Södertörn
2026-05-05
Vi söker en Programövergripande Projektledare inom program Tvärförbindelse Södertörn till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att arbeta som projektledare på programnivå inom Tvärförbindelse Södertörn, med ansvar för att leda och stötta projekt genom olika faser - från vägplanering till produktion. Du säkerställer projektens framdrift, leveranser och måluppfyllelse avseende tid, kostnad, kvalitet och omfattning. Rollen inkluderar även strategiskt arbete med ändringar i vägplanen, samordning mellan projekt och intressenter samt att bidra med expertkunskap inom planläggning. Du fungerar som byggherrerepresentant och leder projektorganisationer utan personalansvar, samtidigt som du stödjer ledningsgrupp och samarbetar brett inom programmet.
Ta fram de underlag som behövs för beslut
Säkerställa att processaktiviteterna i "Genomföra åtgärder för vägar och järnvägar" tillämpas
Klargöra projektets omfattning och förutsättningar
Planera projektets genomförande
Säkerställa att projektaktiviteter samordnas
Projektets kontaktytor mot interna och externa intressenter integreras, samordnas och kontrolleras
Säkerställa leverans från projekterande konsulter
Säkerställa att projektet stängs, formellt och i stödsystem, och att viktig information och erfarenheter är omhändertagna
Bidra med dina expertkunskaper i samtliga frågor gällande vägplaner
Delta vid framtagande av uppdragsbeskrivning, kopplat till planläggning och de handlingar som behöver tas fram
Leda projektmöten, projekteringsmöten andra mötesserier för projektets framdrift
Leda projekt under produktionsfasen
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med byggteknisk inriktning inom samhällsbyggnad, alternativt annan relevant teknisk utbildning i kombination med erfarenhet som beställaren bedömer likvärdigt.
Minst åtta (8) års erfarenhet av projektledning för infrastrukturprojekt.
Minst fyra (4) års erfarenhet av arbete med förfrågningsunderlag för entreprenader inom infrastrukturprojekt
Minst fyra (4) års erfarenhet av arbete i infrastrukturprojekt i byggskedet.
Minst två (2) års aktuell erfarenhet av arbete i planskede.
God förmåga att författa skriftliga rapporter och genomföra muntliga presentationer i interna och externa sammanhang.
Goda kunskaper om relevanta standardavtal AB, ABT, ABK samt om AMA.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du har erfarenhet av att bedriva arbete med framtagande av vägplan samt arbete med ändringar- och avvikelser från vägplan i ett stort projekt med ett värde på minst 500 000 000 SEK.
Du har betydande erfarenhet av chefskap då du i denna roll kommer att leda organisationer i olika skeden och områden och behöver kunna anpassa ditt ledarskap till olika projektgrupper. Du har minst 10 års erfarenhet av chefsrollen med minst 10 underställda medarbetare.
Du har bästa möjliga förståelse för programmets och rollens utmaningar och komplexitet, är självgående, lösningsorienterad och har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
