Projektledare till Siama
Vill du vara med och forma framtidens transportlösningar?
Här har du har möjlighet att växa i en roll där du gör verklig kan göra skillnad.
Siama AB är en del av XPartners
Vi är specialister på inköp, driftsättning och tillgångsförvaltning av fordon i kollektivtrafiken, med en unik kännedom kring strategisk planering och inköp av eldrivna bussar. Utöver detta är utveckling, etablering och förvaltning av underhållsverksamheter något vi brinner för. Enligt oss bör förbättringen av digital övervakning prioriteras i högsta grad. Om inte detta vore nog besitter vi även specialistkompetenser inom kravställning, med fokus på avtal och affärsmodeller kopplade till teknik, fordon och underhåll. Hos oss kan du känna dig trygg med att du förlitar dig på ett företag med brinnande hjärta och som har lång erfarenhet inom sektorerna för transporttjänster, kollektivtrafik och e-mobilitet.
Vem är du?
• Högskoleutbildning är ett krav.
Minst 5 års erfarenhet inom samhällsbyggnad, infrastruktur, underhåll.
Projektledning.
• Erfarenhet från kollektivtrafik, men också kunskap från offentlig sektor inom tekniska områden som infrastruktur, el, fastighet, underhåll eller fordons underhåll.
Analytisk förmåga kombineras med en tydlig riktning i ditt ledarskap - och du brinner för att skapa förutsättningar för andra att lyckas.
Vi söker dig som kombinerar kompetens och nyfikenhet med en stark vilja att utvecklas - både som person och i din yrkesroll. Du gillar att ta ansvar och växa i en roll inom samhällsbyggnad, infrastruktur med kundansvar.
Vad erbjuder Siama AB
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med kollegor som brinner för att skapa hållbara lösningar och smarta system för framtidens samhällen.
I vår starka entreprenörskultur med fokus på resultat förväntar vi oss att våra medarbetare tar ett stort eget ansvar, men vi prioriterar även en sund balans i arbetslivet, för medarbetares välmående både på jobbet och fritiden. Vi erbjuder spännande arbetsuppgifter i en snabbväxande organisation som levererar ledande tekniska lösningar. Rätt kandidat erbjuds ett stort eget ansvar och goda möjligheter att utvecklas vidare inom bolaget.
Du arbetar med engagerade kollegor, spännande projekt och kunder i hela Norden. Vi värdesätter hög kompetens, nyfikenhet och ambition att utvecklas.
Kontinuerlig utveckling genom spännande uppdrag och utmanande projekt i både Sverige och Norden.
Möjlighet att vara med och utveckla projekt som verkligen gör skillnad för samhället och miljön. En arbetsmiljö där innovation, ansvar och drivkraft uppskattas. Chansen att växa i din roll, både som ledare och specialist, med möjlighet till delägarskap och bonusprogram.
Ansökan I denna rekrytering samarbetar Siama med PS Partner. Du är varmt välkommen att kontakta Louise Harrysson 072 311 98 39 eller louise.harrysson@pspartner.se
eller Anne-Lie Lind 070 511 90 57 anne-lie.lind@lh-affarsutveckling.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Om XPartners XPartners är en nordisk konsultkoncern inom samhällsbyggnad. Koncernen samlar över 1 600 specialister som ger rådgivning inom infrastruktur, byggnader, energi och miljö. Gruppen består av omkring 50 entreprenörsdrivna bolag som får stöd genom en gemensam plattform för samarbete och tillväxt. XPartners har en årlig omsättning på 3,3 miljarder kronor och ägs huvudsakligen av sina medarbetare, med stöd från private equity-bolaget Axcel.
