Shaya Solutions AB / Byggjobb / Örebro2021-04-14Om konsultuppdragetOrt: ÖrebroUppdragslängd: Ca. 4 årSista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 50 - 100%OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningUppdraget omfattar konsulttjänster inom projektledning för park och gata med projekt i varierande storlek.I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:Driva utredning för projektering och detaljprojektering.Planera och driva projekt i syfte att nå bästa kvalitet med rimliga kostnader inom bestämd tidStyra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projektStämma av de olika delarna i projektet, samt rapportera till kundenUtarbeta tidsplaner, riskanalyser för projektet, samt genomföra ekonomiuppföljning för att uppnå uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi samt delta i arbetet att upprätta budgetkalkylHandlägga offentliga upphandlingarVara delaktig vid bygg- och teknikmöten, samt vid besiktningAnsvara för upprättande och genomförande av projektets kommunikationsplan, samt ansvarstagande i kommunikation med berörda personerGranska inkomna relationshandlingar och kvalitetsdokumentation.Ansvara för projektdokumentation, ekonomisk uppföljning samt även godkänna fakturaunderlagUtföra projektledning enligt för projekten gällande handlingar som följer ABK 09, AB 04, ABT 06 och AMAObligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Du har utbildning relevant för uppdragetDu har minst 10 års arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschenDu har minst 5 års erfarenhet av projektledning av anläggningsprojekt omfattande rubricerat uppdragDu har minst 2 års erfarenhet av offentlig förvaltning inom samhällsbyggnadDu har dokumenterad entreprenadjuridisk erfarenhet och utbildning inom regelverket AMA (Anläggning, AF, RA, MER etc) samt AB 04, ABT 06 och ABK09Du har arbetat som projektledare i 3 projekt relevanta för uppdraget inom de senaste 5 åren______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag, 4 år2021-04-14Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Shaya Solutions AB5692311