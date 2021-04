Projektledare till Riksbyggen - Experis AB - Byggjobb i Uddevalla

Experis AB / Byggjobb / Uddevalla2021-04-06Nu söker vi en Projektledare till Ombyggnad väst. Riksbyggens ombyggnadsverksamhet går starkt och behöver nu förstärka med ytterligare en projektledare. Har du gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen och projektledarrollen? Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Välkommen att läsa mer och ansöka nedan.Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Vi finns över hela landet och är 2 800 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Vi arbetar nära våra kunder och vi ser gärna att du i ditt jobb hos oss kan vara ledamot i någon av våra bostadsrättsföreningar. Välkommen!Vår ombyggnadsverksamhet växer och vi är nu i behov av att utöka med ytterligare projektledare i Bohus Älvsborg med placering i Uddevalla. Nu söker vi dig som vill vara med och driva och förverkliga många av de underhålls- och ombyggnadsprojekt som våra förvaltade bostadsrättsföreningar står inför.Ett jobb inom ombyggnad på Riksbyggen är oerhört varierande. Projekten varierar stort i art, komplexitet och längd. Exempel på projekt är stambyte, klimatskal, ombyggnad av lokaler till lägenheter, hissar, utemiljö, ventilation och diverse energiåtgärder såsom solceller och laddstolpar. Inför varje projekt sätter projektledaren ihop ett team av konsulter som tillsammans projekterar fram projektet, projektledaren driver sedan vidare i produktionsfasen till godkänd slutbesiktning och under hela garantitiden. Under alla skeden sker detta i tät dialog med kunden som oftast är en bostadsrättsförening. Detta är en roll där projektledaren verkligen får jobba från ax till limpa.Vad innebär tjänsten?En projektledare hos Riksbyggen har en viktig roll där man får ett stort förtroende från våra kunder. Du en del av underhålls- och ombyggnadsprojekten från start till mål. Det innebär att du är med redan från analysfasen av kundens boendemiljö, genom hela byggprocessen med slutbesiktning och överlämning, ända tills garantitiden har gått ut. Du driver med andra ord dina egna projekt under alla skeden och har ansvar för så väl genomförande som resultat.När du inte är ute på byggarbetsplatser, träffar kunder eller entreprenörer kommer du att arbeta från vårt kontor i Uddevalla tillsammans med dina projektledarkollegor. Hos oss har du en fri roll där du själv ges möjlighet att planera din tid och dina projekt.Vem är du?Vi söker dig som tycker det är kul att driva projekt och som vill driva flera projekt samtidigt i flera olika skeden. Någon som verkligen tycker att det är kul med personliga möten och många kontaktytor och inte bara som klyscha. Du är utbildad högskoleingenjör, civilingenjör och/eller har erforderlig kompetens och erfarenhet från fastighetsbranschen. Det är meriterande att ha dokumenterad erfarenhet som projektledare av ombyggnadsarbeten eller motsvarande. Du har lett projekt från programskede till genomförande och avslut.Du är affärsorienterad, har förmåga att ha ett helhetsgrepp och du är kvalitetsmedveten.Du inspirerar, engagerar och motiverar dina kollegor. Det är viktigt att du har goda ledaregenskaper, bra samarbetsförmåga och är lyhörd inför dina kunder. Den medarbetare vi söker jobbar självständigt och är van att jobba i en ständigt varierande miljö. Din drivkraft och kommunikativa förmåga är nyckeln till ett gott samarbete med såväl kunder som kollegor.Du är handlingskraftig och gillar att ständigt ta nästa steg och "få saker ur händerna"För detta uppdrag med många återkommande och komplexa arbetsuppgifter krävs både branschkunskap och noggrannhet. Det är meriterande om du har erfarenhet från fastighetsbranschen och om du har kunskaper om entreprenadjuridik, PBL och arbetsmiljö BAS-P och U.Vad kan Riksbyggen erbjuda dig?Du får vara med om spännande projekt, med stor möjlighet att vara med påverka dess genomförande, och med många kontaktytor. Vi erbjuder dig utmanande, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i ett kreativt arbetsklimat, och god kompetensutveckling. Vi förbättrar ständigt vårt arbetssätt där man som medarbetare kan påverka fortsatt utveckling av vår affär, effektivisering och digitalisering mm.ÖvrigtTjänsten är på heltid och kräver körkort samt tillgång till bil. Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.2021-04-06Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast. Välkommen med din ansökan via www.riksbyggen.se under Jobb & Karriär. Länk till Riksbyggen: https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/jobb-och-karriar/lediga-tjanster Sista ansökningsdag är 30 april 2021.I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult, Maria Svedberg, telefon: 079-0763749 eller e-mail: maria.svedberg@jeffersonwells.se Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-04Experis AB5674140