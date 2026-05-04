Projektledare till Renholmen

Northern Skill AB / Byggjobb / Skellefteå
2026-05-04


Renholmen är en långsiktig och tekniktung partner till sågverksindustrin. Vi levererar kompletta anläggningar, maskiner och tjänster till sågverk världen över - alltid med säkerhet, kvalitet och kundnytta i fokus.
Om rollen
Som projektledare på Renholmen leder du tekniska projekt som spänner från mindre ombyggnationer till stora totalleveranser av kompletta anläggningar. Du har det övergripande ansvaret från projektstart till överlämning och är navet mellan kund, interna resurser och underleverantörer.
Du arbetar nära kollegor inom konstruktion, inköp, montage och automation, och tillsammans säkerställer ni att projekten genomförs enligt uppsatta mål, tidplaner och kvalitetskrav. Rollen innebär ett tydligt affärsansvar där du följer upp ekonomi, hanterar prognoser och driver dialoger och förhandlingar med kund.
Arbetet är varierat, praktiskt och relationsnära - med stor frihet men också stort eget ansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Leda och genomföra projekt från start till färdig och godkänd anläggning

Ansvara för projektets ekonomi, uppföljning och prognoser

Planera, samordna och prioritera resurser internt och externt

Kommunicera och förhandla med kunder samt upphandla underleverantörer

Säkerställa kvalitet, säkerhet och att kundkrav och specifikationer uppfylls

Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i en roll där teknik, människor och affär möts. Du är strukturerad, trygg i din projektledarroll och har lätt för att skapa förtroende - både internt och externt.

Publiceringsdatum
2026-05-04

Kvalifikationer
Erfarenhet av projektledning inom teknik- eller tillverkningsindustri

God förmåga att organisera, prioritera och hantera flera parallella uppgifter

Mycket god kommunikationsförmåga på finska, svenska och engelska

B-körkort

Meriterande
Erfarenhet från sågverksanknuten eller närliggande industri
Vad Renholmen erbjuder
Hos Renholmen blir du en del av ett stabilt och kunnigt bolag med lång erfarenhet och stark framtidstro. Vi kombinerar djup teknisk kompetens med ett jordnära arbetssätt där samarbete, ansvar och engagemang värderas högt.
Du får:

Arbeta med tekniskt avancerade projekt i en internationell miljö

En varierad roll med stor påverkan och beslutsmandat

Kompetenta och engagerade kollegor

En organisation som värdesätter långsiktighet - både i projekt och relationer

Placering
Huvudkontoret ligger i Byske. Vi har även kontor i Skellefteå, Kramfors och Vasa (Finland).
Anställningsort enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7170668-1978440".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
Nygatan 45 (visa karta)
931 31  SKELLEFTEÅ

Arbetsplats
Northern Skill

