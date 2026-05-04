Projektledare till Renholmen
2026-05-04
Renholmen är en långsiktig och tekniktung partner till sågverksindustrin. Vi levererar kompletta anläggningar, maskiner och tjänster till sågverk världen över - alltid med säkerhet, kvalitet och kundnytta i fokus.
Om rollen
Som projektledare på Renholmen leder du tekniska projekt som spänner från mindre ombyggnationer till stora totalleveranser av kompletta anläggningar. Du har det övergripande ansvaret från projektstart till överlämning och är navet mellan kund, interna resurser och underleverantörer.
Du arbetar nära kollegor inom konstruktion, inköp, montage och automation, och tillsammans säkerställer ni att projekten genomförs enligt uppsatta mål, tidplaner och kvalitetskrav. Rollen innebär ett tydligt affärsansvar där du följer upp ekonomi, hanterar prognoser och driver dialoger och förhandlingar med kund.
Arbetet är varierat, praktiskt och relationsnära - med stor frihet men också stort eget ansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och genomföra projekt från start till färdig och godkänd anläggning
Ansvara för projektets ekonomi, uppföljning och prognoser
Planera, samordna och prioritera resurser internt och externt
Kommunicera och förhandla med kunder samt upphandla underleverantörer
Säkerställa kvalitet, säkerhet och att kundkrav och specifikationer uppfylls
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i en roll där teknik, människor och affär möts. Du är strukturerad, trygg i din projektledarroll och har lätt för att skapa förtroende - både internt och externt.
Erfarenhet av projektledning inom teknik- eller tillverkningsindustri
God förmåga att organisera, prioritera och hantera flera parallella uppgifter
Mycket god kommunikationsförmåga på finska, svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från sågverksanknuten eller närliggande industri
Vad Renholmen erbjuder
Hos Renholmen blir du en del av ett stabilt och kunnigt bolag med lång erfarenhet och stark framtidstro. Vi kombinerar djup teknisk kompetens med ett jordnära arbetssätt där samarbete, ansvar och engagemang värderas högt.
Du får:
Arbeta med tekniskt avancerade projekt i en internationell miljö
En varierad roll med stor påverkan och beslutsmandat
Kompetenta och engagerade kollegor
En organisation som värdesätter långsiktighet - både i projekt och relationer
Placering
Huvudkontoret ligger i Byske. Vi har även kontor i Skellefteå, Kramfors och Vasa (Finland).
Anställningsort enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
