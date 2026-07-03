Projektledare till Mips
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2026-07-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Wrknest söker nu en projektledare till Mips, ett svenskt innovationsbolag som utvecklar världsledande säkerhetsteknologi för hjälmar. De samarbetar med några av världens största hjälmtillverkare och deras teknik används inom sport, motorcykel och säkerhet. Genom ett nära samarbete med kunder över hela världen bidrar de till att göra hjälmar säkrare för miljontals människor.
Som projektledare får du en central roll där du ansvarar för att driva kundprojekt från start till mål. Du blir länken mellan Mips kunder och deras interna utvecklingsteam och säkerställer att projekten håller rätt kvalitet, följer tidsplan och når marknaden enligt plan. Rollen passar dig som trivs med ett högt tempo, många kontaktytor och varierande arbetsdagar där struktur och kommunikation är avgörande.
Hos Mips blir du en del av ett innovativt och internationellt bolag med stora möjligheter att utvecklas tillsammans med verksamheten. Du erbjuds bland annat ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kronor, en kostnadsfri Mips hjälm varje år och möjligheten att arbeta i moderna lokaler. Under december 2026 flyttar de sitt huvudkontor till helt nya lokaler i centrala Solna där även deras testanläggning kommer att finnas.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för ca 35-40 parallella kundprojekt i olika utvecklingsfaser. Du planerar, följer upp och samordnar projekten samtidigt som du har en nära dialog med både kunder och interna ingenjörsteam för att säkerställa en smidig leverans.
Du kommer bland annat att:
Planera och följa upp kundprojekt för att säkerställa leverans enligt tidsplan
Samordna interna resurser och koordinera arbetet tillsammans med ingenjörsteamet
Vara kundens främsta kontaktperson genom utvecklingsprocessen
Ge teknisk vägledning och rådgivning till kundernas design- och utvecklingsteam
Identifiera risker tidigt och arbeta proaktivt för att hitta lösningar
Driva flera parallella projekt samtidigt och prioritera utifrån verksamhetens behov
Vi söker dig som
Har en högskoleutbildning inom exempelvis teknik eller industriell ekonomi
Har några års erfarenhet av projektledning, projektkoordinering eller en teknisk roll där du arbetat nära projekt
Har god förståelse för projektstyrning, planering och struktur
Talar och skriver engelska obehindrat
Meriterande
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet från sportbranschen, byggsektorn eller arbete med konsumentprodukter
Ett intresse för hjälmsporter som cykling, skidåkning eller ridsport, alternativt motorcykel
För att trivas i rollen är du en lagspelare som uppskattar samarbete och ser värdet i att skapa goda relationer. Du är strukturerad och har lätt för att prioritera när tempot är högt och flera projekt pågår samtidigt. Samtidigt är du lösningsorienterad, kommunikativ och trygg i att fatta beslut även när alla detaljer ännu inte är på plats.
Övrig information
Start Enligt överenskommelse.
Plats Täby. Under december 2026 flyttar verksamheten till nya lokaler i centrala Solna.
Omfattning Heltid.
Anställningsform Tillsvidare med inledande provanställning.Företaget
Mips är ett svenskt teknikbolag och världsledande inom hjälmsäkerhet. Deras teknik används av många av världens främsta hjälmtillverkare inom sport, motorcykel och säkerhet och bidrar till att minska risken för hjärnskador vid olyckor.
Bolaget har över 100 medarbetare globalt och cirka 85 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Genom förvärvet av Koroyd har de ytterligare stärkt sin position som marknadsledare och fortsätter att utveckla innovativa lösningar för en säkrare framtid. Med en internationell verksamhet, stark tillväxt och höga ambitioner erbjuder Mips en arbetsplats där innovation, samarbete och utveckling står i fokus.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri – alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle – i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8013929-2085724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9992234