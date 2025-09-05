Projektledare till Malmö
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Projektledare på Cramo ansvarar du för att självständigt driva dina projekt från start till mål. Du planerar, leder och följer upp projekten utifrån offert och budget, och ser till att leveranser sker med hög kvalitet och enligt tidsplan. En central del av ditt arbete är att vara lyhörd för kundens behov, samordna resurser och skapa lösningar som gynnar både kunden och Cramo.
Rollen innebär också att du assisterar avdelningschefen i den dagliga driften. Du arbetsleder medarbetare, följer upp rapporter och statistik, och bidrar aktivt till att skapa en god arbetsmiljö och teamkänsla. I din vardag kombinerar du operativa uppgifter med administrativa och strategiska delar, vilket gör rollen både varierad och utvecklande.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för budget, kostnadsuppföljning och lönsamhet i projekten.
Samordna beställningar och säkerställa en effektiv logistik.
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer.
Dokumentera viktiga händelser och hålla leveransplaner uppdaterade.
Arbetsleda avdelningens medarbetare och stötta avdelningschefen.
Bidra till förbättringsarbete inom kvalitet och arbetsmiljö.
Placeringsort Malmö. Resor förekommer i tjänsten.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. För att lyckas hos oss behöver du vara strukturerad, affärsmässig och lösningsorienterad samtidigt som du inte tvekar att hugga i operativt när det behövs. God förmåga att planera, följa upp och leverera resultat.
Erfaren av projektledning och arbetsledning, gärna inom bygg, logistik eller närliggande områden.
Vana av att hantera komplexa projekt som sträcker sig över längre tid.
Vana att hantera internationella kunder och avtalsfrågor.
Goda IT-kunskaper och erfarenhet av administrativa uppgifter.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Per Holm Hansen på per.holm.hansen@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön.
