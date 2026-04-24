Projektledare till Mälarenergi Vatten AB
Vill du leda samhällsviktiga VA-projekt som gör verklig skillnad - idag och för framtida generationer?
För att klara klimatutmaningarna behöver vi hitta nya lösningar - nya vägar. Det är där du kommer in. Vi söker projektledare som med ny energi vill vara med på vår resa framåt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och att bygga karriär inom företaget. Följ med på Resan mot noll!
Din roll
Som projektledare inom Vatten tillhör du enheten Projektledning, där vi ansvarar för att driva investeringsprojekt kopplade till VA-ledningsnät och processanläggningar. Du leder både större och mindre projekt från planering till genomförande och du har helhetsansvar för mål, tid och budget. Du kommer främst att driva projekt på våra processanläggningar men även andra typer av projekt så som ledningsnätsprojekt.
I varje projekt arbetar du tillsammans med en projektgrupp bestående av bland annat uppdragsgivare, projektörer, driftpersonal, byggledare och inköpare.Enhetens största bidrag till Mälarenergis Resa mot noll är att genomföra våra investeringar på ett så hållbart och resurseffektivt sätt som möjligt. Här får du både ett stort ansvar och möjligheten att göra skillnad - på riktigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva och samordna investeringsprojekt med fokus på tid, ekonomi, kvalitet och hållbarhet
Leda det dagliga arbetet och ge samtliga projektdeltagare och uppdragsgivare tillräcklig information
Säkerställa att vi som byggherre tar vårt arbetsmiljöansvar för det aktuella projektet
Säkerställa att kompletta handlingar och tillstånd för projektet tas fram
Genomföra de upphandlingar som projektet kräver
Ett projektuppdrag omfattar bl. a. förundersökningar, remisshantering, tillståndsärenden, kostnadskalkyler och upprättande av förfrågningsunderlag.
Vi söker dig
Som har:
Universitets- eller högskoleutbildning inom VA, miljö, samhällsbyggnad
Flera års arbetslivserfarenhet inom VA-process och/eller VA-ledningsnät
Erfarenhet av att arbeta som projektledare
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av projektering inom VA / VA-process
Kunskap och praktisk erfarenhet av entreprenadjuridik enligt AB04, ABT06, ABK09
Kunskap och praktisk erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU/LUF
För att lyckas i rollen är du strukturerad, metodisk och van vid att driva projekt från start till mål. Du arbetar systematiskt, följer upp resultat och har god förmåga att planera din tid och organisera resurser effektivt.
Rollen innebär att du är projektets ansikte utåt, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande. Du samarbetar lätt med olika professioner och trivs i en kultur där frihet under ansvar är en självklarhet. Du är självgående, tar egna initiativ och har ett starkt eget driv. Du förväntas även att på sikt bidra till utvecklingen av Mälarenergi Vattens arbetssätt och rutiner.
Vi ser också att du har god datorvana samt vilja och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och arbetssätt.
Det här är vi, dina kollegor
Enheten Projektledning består av sex engagerade medarbetare som tillsammans driver VA-projekt från idé till genomförande. På enheten har vi också inhyrda projektledare som du kommer att samarbeta med. Vi arbetar tätt tillsammans med övriga enheter inom bolaget där våra uppdragsgivare och specialistkompetens finns. I teamet finns även en projektcontroller som stöttar projektledarna med ekonomistyrning, uppföljning och prognosarbete.
Våra projekt varierar i storlek och komplexitet - det kan handla om omfattande ombyggnation av processteg i våra verk eller mindre ledningsnätsprojekt. Det ger dig som projektledare möjlighet att utvecklas och växa i din roll genom utmanande och meningsfulla uppdrag.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.
Är du redan anställd hos oss? Ansök via intranätet.
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se/
Gasverksgatan 7 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Frida Nolkrantz Frida.Nolkrantz@malarenergi.se Jobbnummer
9873532