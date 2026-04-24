Projektledare till Karlshamn Energi
2026-04-24
Vi söker en Projektledare som vill vara med och utveckla nuvarande och framtida VA-nät på Karlshamn Energi! Som projektledare är du en viktig resurs i säkerställandet av att Karlshamn varje dag får ett gott och friskt dricksvatten och att det vatten som förs tillbaka till havet kommer ut rent efter en hållbar process. Affärsområde Vatten är i en expansiv fas där det under en lång tid framöver kommer göras stora investeringar i förnyelse och framtidssäkring av ledningsnät och anläggningar inom VA.
Karlshamn Energi är en arbetsgivare som aktivt arbetar med hållbar samhällsutveckling, har långsiktiga investeringsperspektiv i alla frågor tillsammans med en mycket god personalpolitik och ett tydligt fokus på slutkund som genomsyrar hela verksamheten. Företaget har av Nyckeltalsinstitutet utsetts till Excellent Arbetsgivare både 2024 och 2025. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Som Projektledare på Karlshamn Energi, affärsområde Vatten, kommer du att arbeta med att leda och driva VA-utbyggnader av såväl utbyggnads- och exploateringsområden som renovering av befintlig anläggning. Det innebär att du i huvudsak jobbar med dricksvatten, spillvatten och dagvattenledningar, pumpstationer, tryckstegringstationer, dammar och vattentorn. Rollen kan även innebära ansvar för samförläggning av företagets övriga nyttigheter. Du är med från start hela vägen genom projektet med ansvar och arbetsuppgifter såsom:
• Beredning av upphandlingsunderlag och förhandling med leverantörer i anbudsfas
• Kalkylering utifrån bygghandlingar och förfrågningar
• Planering, genomförande, uppföljning och utveckling av projekt
• Ansvara för att projekt följer gällande lagar, tillstånd och interna riktlinjer
• Samordning mellan projektering, drift, arbetsledning och externa aktörer
• Förbättring och implementering av effektiva arbetssätt för projektstyrning
• Säkerställa en god arbetsmiljö
Vi erbjuder dig att bli en del av en framåtlutad organisation där din kompetens gör verklig skillnad för samhällsviktig infrastruktur.
Internt är du en del av ett starkt och engagerat team i nära samarbete med befintliga projektledare, projektör, abonnentingenjör, arbetsledare, utredare, gruppchefer, miljöingenjör mm. Externt arbetar du med entreprenörer, underentreprenörer, kommunala tjänstepersoner och leverantörer. Profil
För att stärka vårt team ytterligare och leverera framgångsrika projekt söker vi dig som har:
• Kompetens inom, och tidigare erfarenhet av projektledning inom t ex markentreprenad, anläggning, bygg eller industri
• Erfarenhet av AB04, ABT06, AMA anläggning och entreprenadjuridik
• Meriterande med erfarenhet av att leda och planera rörförläggning gällande VA och/eller byggnation av andra VA-anläggningar
• Meriterande med utbildning inom olika projektmetodiker
• Även Ingenjörsutbildning inom bygg/anläggning/samhällsbyggnad kan vara meriterande
• God datakunskap där du hanterar system och program på ett effektivt vis
• Goda kunskaper i det svenska språket, både skriftligt och muntligt
• B-körkort
Du är en strukturerad person som tar dig an ditt arbete med stort ansvar och hög energi samt motiveras av att arbeta mot uppsatta mål och givna tidsramar. Du trivs i den ledande och koordinerande rollen där du ständigt driver projektet framåt. Din förmåga att bygga goda relationer och att vara tydlig och lyhörd i din kommunikation är mycket god. Du har en stark förmåga att planera och prioritera ditt arbete samtidigt som du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter.
Vi söker dig som står bakom Karlshamn Energis kärnvärden service, lokala och hållbara.
Vi erbjuder dig
Övrig information
• Placeringsort: Karlshamn
• Start: Enligt överenskommelse
• Organisation: Tjänsten rapporterar till Affärsområdeschef Vatten
• Varaktighet: Tillsvidareanställning
• Arbetstid: heltid, dagtid måndag - fredag
I denna rekrytering samarbetar Karlshamn Energi med Maxkompetens. Vid frågor kontakta Rekryteringskonsult Therese Hulte på 076-555 83 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se
. Ansökan tas emot via vår hemsida www.maxkompetens.se.
Vi kommer arbeta med ett löpande urval under rekryteringsprocessen så skicka gärna din ansökan till oss snarast men med sista ansökningsdag 14/5 2026. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet - från första jobbet till nästa karriärkliv.
Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Karlshamn Energi skapar enkla, prisvärda och kundnära lösningar där tonvikten ligger på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständigt fokus på utveckling och service. Söker du nya utmaningar och lockas av ett stabilt bolag som satsar på framtiden? På Karlshamn Energi arbetar vi efter ledstjärnorna nöjda kunder, rätt kvalitet, god ekonomi, bra miljö och arbetsmiljö. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband, Elhandel och Vatten. Karlshamn Energi är ett mycket stabilt och utvecklingsinriktat företag som omsätter ca 510 miljoner kronor per år och har drygt 100 anställda. Bolaget är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Läs mer om oss på www.karlshamnenergi.se Så ansöker du
