Projektledare till fordonskund i Göteborg
2025-10-06
Just nu söker vi en erfaren projektledare till vår globala fordonskund i Lundby. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start 3 november och sträcker sig till 30 juni 2026.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!
Dina huvudsakliga ansvarsområden innebär att leda projekt inom inköp, logistik, HR, ekonomi eller andra icke-tekniska, icke-IT-relaterade och icke-teknologiska ingenjörsprojekt, inklusive:
Att organisera projektteam, tilldela individuella ansvarsområden, utveckla projektscheman och fastställa resursbehov.
Att övervaka och rapportera projektens status, inklusive kostnader, tidplan och bemanning.
Att säkerställa efterlevnad av interna och externa kvalitetsstandarder.
Att identifiera och lösa hinder som förhindrar att projektet slutförs i tid och inom budget.
Kan omfatta arbete med att hantera flera, sammanhängande projekt (inklusive affärstransformationsprojekt).
Rollen handlar omn att hantera och samordna flera projekt eller initiativ samtidigt - som en portfölj av projekt.
I vissa projekt kan arbetet även inkludera att integrera leverantörers uppgifter i projektplanen samt att följa upp och granska leverantörers leveranser.
Vem är du?
Vi söker dig med gedigen erfarenhet på minst 8 år inom projektledning på ledningsnivå. Vi ser att du kan stödja ett team i att tillämpa projektledningsmetodik och expertkunskap. Vi ser gärna att du har utbildningen och/eller certifiering inom projektledning. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal och försäkringar. Ersättning
