Projektledare till Dahrén
Professionals Nord Skaraborg AB / Maskiningenjörsjobb / Essunga Visa alla maskiningenjörsjobb i Essunga
2026-07-06
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Några minuter från E20, i Jonslund ligger Dahrén som idag är ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Huvudkontor och produktion finns i Jonslund, i Tyskland finns ett säljkontor och i Polen finns fabrik och säljkontor. Dahrén har 340 anställda varav 220 i Sverige.
Vill du arbeta nära produktion och driva tekniskt avancerade investeringsprojekt från idé till färdig lösning? Nu söker Dahrén en Projektledare som vill vara med och utveckla framtidens tillverkningsprocesser.
Här kliver du in i en verksamhet med många spännande projekt på gång, där teknik och utveckling står i centrum. Här finns en tydlig ambition att fortsätta stärka och utveckla teknikavdelningen, med fokus på innovation och framtidssäkra lösningar. Genom företagets energieffektiva produkter bidrar du dessutom till ett starkt hållbarhets- och miljöfokus, som ligger helt rätt i tiden. Du blir en del av en organisation med högt i tak och korta beslutsvägar, där dina idéer och din kompetens tas tillvara. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I den här rollen tillhör du den produktionstekniska avdelningen och arbetar med långsiktig utveckling av verksamheten genom interna projekt som du driver från ax till limpa. Du har en central roll i att ansvara för maskininvesteringar och nyinstallationer, där du tar hand om hela projektprocessen - från förstudie till genomförande och uppföljning.
Det innebär att du:
Tar fram beslutsunderlag och kostnadskalkyler inför investeringar
Leder projekt med ansvar för tid, kostnad och kvalitet
Driver implementering av nya maskiner och produktionslösningar
Arbetar aktivt med att förbättra produktivitet och kvalitet
Samverkar med interna och externa funktioner
I olika faser av projekten förekommer även resor till leverantörer i Europa.
Tjänsten är en direktanställning hos Dahrén med placering på heltid i Jonslund. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och självgående projektledare som trivs i en roll som "spindeln i nätet". Du har ett strukturerat arbetssätt, ett stort eget driv och ett tydligt lösningsfokus. Du har en teknisk utbildningsbakgrund, gärna en längre eftergymnasial utbildning samt ett genuint tekniskt intresse.
Vidare ser vi att du:
Har god vana att driva projekt inom industri eller produktion
Är van att arbeta strukturerat med flera parallella aktiviteter
Har god kommunikativ förmåga och trivs i samarbete med olika kontaktytor
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god systemvana och arbetar obehindrat i Officepaketet
Har goda kunskaper inom CAD och ritningsläsning.
Vi erbjuder
Hos Dahrén får du möjlighet att arbeta i en teknikdriven verksamhet där investeringar, innovation och kvalitet står i fokus. Här får du stort eget ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka utvecklingen på riktigt.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://www.dahrengroup.com/
465 95 NOSSEBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dahrén Sweden AB Kontakt
Leveranschef
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854 Jobbnummer
9994006