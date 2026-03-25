Projektledare till Assemblin El, Mariestad
2026-03-25
Vill du tillhöra vårt A-team? Assemblin El i Mariestad utvecklas och vi stärker nu vår industriverksamhet ytterligare. Som Projektledare hos oss kliver du in i en roll där kompetens, samarbete och struktur står i centrum - med ett starkt team i ryggen och möjlighet att vara med och forma nästa steg i vår fortsatta utveckling. Vill du ta steget och utvecklas med oss?
Vi erbjuder
Assemblin El utvecklas och vi har många idéer om hur vi vill forma vår roll som samhällsbyggare och våra kunders teknikpartner. Vi tänker stort men agerar snabbt och lokalt. Du kommer att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt och korta beslutsvägar. Vi är måna om att ha ett öppet och gott arbetsklimat där alla medarbetare bidrar till att utveckla företaget framåt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom företaget, vi har flera spännande projekt på gång, samt flera löpande avtalspartners. Dessutom ser vi till att ha kul på jobbet! Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Rollen som projektledare är central och betydelsefull. En av de främsta arbetsuppgifterna är att säkerställa den tekniska utformningen genom optimering, produktval, föreskrifter och kundkrav. Du är företagets ansikte ut mot marknaden och ditt uppdrag är att utveckla affären, försäljningen och medarbetarna så att verksamheten blir den bästa på marknaden. Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa teknisk prestanda i dina projekt
Övergripande ansvar för projektens produktion, tidplan, budget och resultat
Resurs- och bemanningsplanering, leda, coacha och utveckla medarbetare
Nära samarbete med kunder och leverantörer
Säkerställa att arbetet i projekten håller hög nivå gällande kvalitet, ordning och reda
Delaktig och bidra till filialens framtida utvecklingProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning alternativt dig som vill ta nästa steg i karriären. Det är meriterande om du har erfarenhet inom industriprojekt. Du trivs med att ta ansvar från start till mål, du är tydlig, lyhörd och prestigelös - och du gillar att skapa samarbete och framdrift i team. Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att leda projekt med ansvar för ekonomi/budget, uppföljning och leverans
Förmåga att arbeta effektivt och strukturerat och driva projekt från start till slut
God förståelse för projektekonomi och affärsmässighet
God kommunikativ förmåga och vana att ha dialog med kund och projektorganisation
Vi ser också att du har en utmärkande drivkraft och vilja att nå resultat med kombinationen människor, teknik, ekonomi och affär. Så ansöker du
Är detta Din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan. Urvalsarbetet i sker löpande så vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt. Registrera din ansökan via länken.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Avdelningschef Esbjörn Gustafsson via e-post Esbjorn.Gustavsson2@assemblin.se
eller telefon +46 10 472 34 33.
Vi undanber oss vänligen men bestämt samtal från bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assemblin El AB
(org.nr 556013-4628) Arbetsplats
Assemblin El Kontakt
Avdelningschef
Esbjörn Gustavsson esbjorn.gustavsson2@assemblin.se 010-472 34 33 Jobbnummer
9817719