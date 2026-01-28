Projektledare, testledning av mjukvarufunktioner i fordonssystem
2026-01-28
Är du en projektledare som vill jobba med spetsteknologi i en omväxlande miljö där utvecklingen av framtidens militära fordonssystem står i fokus? Vill du ha en ledande roll där du får vara delaktig under fordonens hela livscykel? Då kan det vara just dig vi söker som Projektledare inom testledning på vår avdelning SIL (System Integration Lab).
Här jobbar du nära verksamheten med många kontaktytor både internt såväl som externt.
Välkommen till en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant. Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
På avdelningen SIL jobbar vi med testutveckling och testning av mjukvarubaserade funktioner, både automatiserade och manuella tester, i våra fordonssystem. Testning utförs på våra testbänkar samt direkt i våra fordon.
Testledning är en viktig projektdel i alla våra projekt och nu vill vi stärka upp med fler projektledare till avdelningen SIL.
Typiska arbetsuppgifter
Ansvara för planering av resurser och testarbetet.
Vara SILs kontaktyta i våra utvecklingsprojekt
Samverka med andra delsystem inom Hägglunds.
Ansvara för projektbudgeten för SILs arbete.
Följa upp och rapportera vårt testarbete.
Resor och kundkontakt förekommer beroende på fas i projektet.
Genom tydliga mål och uppföljningar skapar du goda förutsättningar för projektets medlemmar att nå resultat och utveckling. Du blir även en del av avdelningens arbete att ständigt utveckla våra interna processer för att effektivisera och bredda våra förmågor.
Utöver ovan nämnda arbetsuppgifter finns det möjlighet att variera arbetsuppgifter utifrån kunskap och önskemål där teori blandas med mer praktiskt arbete, då det är en stor variation mellan olika typer av projekt på Hägglunds.
Den du är
Vi värdesätter tidigare erfarenhet av projektledande befattning och söker dig som har ett starkt intresse av att motivera dina projektmedlemmar genom ett stödjande och coachande ledarskap.
Som person har du ett starkt eget driv och tar stort ansvar. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och är en god lagspelare som vill vara med och driva vårt arbete framåt.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Vad du blir en del av
Hos oss vill vi att du trivs på jobbet! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Börje Viklund 0660-292400 alternativt rekryteringskonsult Ola Pettersson, AxÖ Consulting 070-377 02 45.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
BAE Systems Hägglunds
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
