Projektledare och förvaltningsledare klimatdeklarationer - Boverket, Tillsynsenheten - Datajobb i Karlskrona

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 260 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.2021-04-13Vill du vara med och bidra i arbetet med klimatfrågor? Och trivs du med att utveckla nya verksamheter? Då kan detta arbete vara för dig! Sverige vill minska utsläppen av växthusgaser vid uppförande av byggnader och också öka kunskapen om byggnaders totala klimatpåverkan. Därför planerar regeringen att den 1 januari 2022 införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Från detta datum ska byggherrar redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Boverket kommer därför under 2021 att bygga upp en ny förvaltningsorganisation för klimatdeklarationer, med två verksamhetsknutna tjänster (varav detta är den ena) och två motsvarande tjänster knutna till IT. Boverket arbetar utifrån PM3-modellen som är en styr- och samverkansmodell som används för förvaltning och verksamhetsutveckling.I rollen som projektledare och förvaltningsledare kommer du till att börja med att projektleda utvecklingen i de nya förvaltningsobjekten inom området klimatdeklarationer. I området ingår klimatdatabas, klimatregister och ärendehandläggningssystem. Du kommer även att få ansvar för att leda och driva förvaltningsarbete inom flera av Boverkets andra områden.Som förvaltningsledare arbetar du i och för verksamheten. Du ansvarar för att målen i förvaltningsplanen nås inom given budget och att förvaltningsprodukter ger avsedd nytta i verksamheten och för slutanvändarna. Du kommer ha en central del i förvaltnings- och nyutvecklingsplaners framtagande och planering samt verkställandet av åtgärderna i dessa. Löpande kommer du att göra uppföljningar och utfall av kostnader för avrapportering till andra funktioner inom förvaltningsorganisationen. I din roll som förvaltningsledare inom verksamheten kommer du ha nära samarbete med motsvarande roll inom IT, Förvaltningsledare IT.Andra förekommande arbetsuppgifter är bland annat;Initiera uppdrag och beställningar utifrån beslutad förvaltnings-och nyutvecklingsplan.Samordna uppdrag och aktiviteter med andra objekt och projekt inom samma program samt ställa krav på berörda projekt ur ett förvaltningsperspektiv.Resursplanera på en detaljerad nivå samt samordna, leda, och motivera resurser.Skapa förvaltningsdokumentation och rutiner för rapportering.Godkänna leveranser från Boverkets IT-parter.Vi söker dig som har flerårig och aktuell erfarenhet av projektledning och/eller förvaltning av IT-system. Du har med framgång lett team och grupper samt har god erfarenhet av planering och uppföljning. Det är meriterande om du har relevant erfarenhet från offentlig sektor. Det är även meriterande med erfarenhet av PM3-modell samt av kravställning och test inom systemutveckling. I grunden har du en systemvetenskaplig utbildning på högskolenivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.Du är drivande, självgående och strukturerad. Du har god förmåga att organisera och prioritera aktiviteter. Du har förståelse för användarnas behov, är förändringsbenägen och är intresserad av att utveckla arbetssätt som leder till effektiva och kvalitativa lösningar. För att nå framgång i arbetet krävs att du är kommunikativ och relationskapande och har god samarbetsförmåga. Du har även god förmåga att utrycka dig väl i skrift. Dessa personliga förmågor värderas högt.Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!