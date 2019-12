Projektledare nat. tågledningssystem - Trafikverket - Datajobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Trafikverket

Trafikverket / Datajobb / Göteborg2019-12-23Som Projektledare nationellt tågledningssystem på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.Projektledare nat. tågledningssystemSöker du nya utmaningar och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen?Vi söker en driven och erfaren projektledare till ett av Trafikverkets viktigaste utvecklingsprojekt för att modernisera och digitalisera järnvägen, nämligen NTL-projektet. NTL-projektet skapar förutsättningar för en nationell tågledning som ger effektiv och proaktiv styrning av tågtrafiken. Tillsammans med projektledarteamet leder du och huvudprojektledaren detta stora spännande projekt med en rad delprojekt inom ramen för verksamhetsutveckling och IT. Projektet är flerårigt och omfattar ett 70-tal projektdeltagare med olika tekniska kompetenser på ett flertal orter i Sverige.Som projektledare hos oss arbetar du mot tydliga mål och resultat och ansvarar för hela kedjan från processutveckling, kravställning, IT-utveckling till testning, utifrån ett agilt och iterativt arbetssätt. För att lyckas krävs ett tätt samarbete både inom Trafikverket och med utländska leverantörer.Om du trivs i att arbeta i en utvecklande och utmanande miljö med stort eget ansvar och där du får utlopp för ditt driv och din breda erfarenhet är den här rollen helt rätt för dig. Projektet har stor påverkan på samhällsutvecklingen i hela Sverige, där resultatet blir fler tåg i tid.Är du nyfiken på att veta mer om NTL-projektet klicka in på denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=3eh5OgUt6Oc Vi söker dig somhar civilingenjörs- eller systemvetarutbildning om minst 180 hp (120p), alternativt motsvarande utbildning kombinerat med gedigen arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdighar många års erfarenhet av rollen som projektledare inom stora och komplexa IT- eller verksamhetsutvecklingsprojekthar erfarenhet av att leda och styra genom andra ledarehar erfarenhet av att i en ledande eller coachande roll ha medverkat i minst något större projekt som tillämpat agila utvecklingsmetoderhar arbetat med projektmodellerna PROPS/XLPM eller motsvarandehar lätt att uttrycka dig på svenska och engelska både i tal och i skriftDet är meriterande om duhar erfarenhet av att leda projekt med internationella leverantörer och projektdeltagarehar genomfört leverantörsförhandlingarhar erfarenhet av att förankra beslutsprocesser i en större organisationhar flerårig erfarenhet av att arbeta med IT-system, realtidssystem och tillämpningar i en 24/7 verksamhetSom personFör att lyckas i rollen som projektledare ser vi att du har god förmåga att bygga förtroende och relationer som resulterar i engagemang och delaktighet i organisationen. Du gillar att skapa väl fungerande strukturer och att leverera resultat som bidrar till att vi når våra mål och skapar nytta i samhället. Din förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt utifrån mottagarens behov är stark. Du har också en hög problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.Varaktighet, arbetstid100% , Trafikverket tillämpar vanlligen sex månaders provanställning2019-12-23MånadslönSista dag att ansöka är 2020-01-12Trafikverket5019139