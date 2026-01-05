Projektledare Lokalnät
Ellevio AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellevio AB i Stockholm
, Gävle
, Linköping
, Falun
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Är du redo för att följa med på vår spännande resa, där energiomställningen står i fokus? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Projektledare Lokalnät
Sverige och inte minst Stockholm står inför en stor energiomställning. Inom avdelningen Projekt Lokalnät jobbar vi med de strukturella förändringar som planeras för Ellevios lokalnät i Sverige, där syftet är att öka förnyelsen av våra elanläggningar, öka kapaciteten och tillförlitligheten.
Som Projektledare ges du möjlighet att påverka och driva projekten och utvecklingen av elnätet. Du ansvarar för att vi under utförandet uppfyller krav på säkerhet, tid, ekonomi och kvalité. Du får följa och har ansvar för projektets hela utförande från start till mål i så väl kundanslutningar, exploateringar och reinvesteringar. Rollen innebär ett brett kontaktnät och du kommer arbeta såväl internt med kollegor och avdelningar inom Ellevio som externt med kunder, intressenter, konsulter och entreprenörer.
Teamet du ingår i består av ca 15 engagerade, glada och kunniga Projektledare och Byggledare som driver lokalnätsprojekt i Söderort i Stockholm. Byggledarna bistår projekten med teknisk kompetens och uppföljning i fält. I gruppen är det en blandning av fast anställda och konsulter och vi vill nu förstärka vår interna kompetens. Du kommer varva arbete på kontoret med platsbesök ute i fält.
Vem är du?
För rollen som Projektledare söker vi dig som trivs med att hitta smarta, effektiva lösningar som driver projekten framåt. Du har ansvar för hela projektet, från start till mål, och därför söker vi dig som trivs med att ta helhetsansvar och leda processen hela vägen. Du är noggrann och strukturerad, vilket gör att du planerar, samt organiserar arbetet för att ha en bra balans mellan tid, kvalitet och kostnad. I rollen är det viktigt att bygga och vårda relationer med olika intressenter, både internt och externt. En viktig del är därför din kommunikativa förmåga som gör att du engagerar och håller alla informerade genom hela projektet, vilket skapar en inkluderande och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område för tjänsten, alternativt arbetslivserfarenhet med motsvarande kompetens
• Flera års erfarenhet från roll som projektledare inom exempelvis elkraft, bygg eller anläggning
• Erfarenheter i avtalsfrågor och upphandling av entreprenad
• Kunskap inom entreprenadjuridik och AMA/EBR
• Flytande i engelska och svenska i såväl tal som skrift
• Körkort B krävs
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi mottagit utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag-sjätte året i rad!
Om du vill ta reda på mer
• Vem gör vad när Ellevio elektrifierar Sverige?
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. På grund av pågående semester kommer urvalet att påbörjas från och med mitten av januari. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 26/1. I den här rekryteringen kommer tester att appliceras.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande Ida Öberg på ida.oberg@ellevio.se
eller vår rekryterare Pauline Karlsson på pauline.karlsson@ellevio.se
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller.
Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio AB
(org.nr 556037-7326), https://www.ellevio.se Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9668553