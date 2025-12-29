Projektledare läsfrämjande
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen / Bibliotekariejobb / Enköping
2025-12-29
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Upplevelseförvaltningen ansvarar för kultur-, idrott och fritidsfrågor i Enköping och har cirka 130 medarbetare med stor kompetens inom två verksamhetsområden och ett ledningsteam. Vi är i ett expansivt skede med bland annat renovering och utveckling av kulturhus Joar och ny fritidsgård med idrottshall på Lillsidan.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med ungdomar, delaktighet och läsfrämjande! Du bör vara en läsande förebild som unga kan identifiera sig med.
Vi vill inkludera ungas perspektiv och behov samt möjliggöra deras påverkan att uppfylla och utveckla bibliotekets läsfrämjande uppdrag. Du arbetar uppsökande med ungdomar och bibliotekets nystartade ungdomsråd.
Under sommarlovet arbetar du med ungdomar som läsande förebilder. Vi utbildar feriearbetare i olika metoder för högläsning och delad läsning. Du vägleder och stöttar ungdomarna i deras arbete och skapar nätverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskapeller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du är omvärldsorienterad och intresserad av barns och ungas kulturyttringar, har goda kunskaper om barn- och ungdomslitteratur och särskilt intresse för de senaste trenderna inom litteratur, sociala medier och digitala plattformar.
Du är en positiv person som tycker om att samarbeta och har lätt för att skapa goda relationer
Du tar initiativ, sätter gärna igång aktiviteter och når resultat. Du är serviceinriktad med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig för att leverera lösningar. Du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Det är meriterande att tidigare ha arbetat med ungdomar.
B-körkort är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
ÖVRIGT
* Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297827". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Kontakt
Teamledare bibliotek
Helena Gille helena.gille@enkoping.se 0171-62 55 95 Jobbnummer
9665053