Projektledare/koordinator för masshantering

Eskilstuna är en kommun som växer och satsar på framtiden. Här pågår ständigt nya projekt, från stora bostads- och exploateringsområden till mindre infrastruktursatsningar. Vi vill ligga i framkant när det gäller hållbar samhällsutveckling, och vårt arbete har uppmärksammats. 2024 blev Eskilstuna utsedd till Sveriges miljöbästa kommun av Aktuell Hållbarhet. Genom satsningen på cirkulär masshantering vill vi ta nästa steg och skapa smarta, resurseffektiva lösningar för hur schaktmassor hanteras, återvinns och används på nytt. Nu söker vi dig som vill vara med och driva den utvecklingen. Tjänsten är en projektanställning från 1 januari 2026 till 30 mars 2029.
Du tillhör Enheten mark och exploatering. Vi är strategiskt placerade på Kommunledningskontoret och har ett stort ansvar i kommunens fortsatta expansion och utveckling. Vi utlovar kunskap, engagemang och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som koordinator och projektledare för masshantering blir du navet i arbetet med att planera, utveckla och samordna frågorna inom hela kommunkoncernen. Du leder projektet med fokus på att optimera masslogistiken, skapa klimat- och kostnadseffektiva lösningar och bidra till nya arbetssätt och rutiner. Rollen innebär också att du gör masshanteringen begriplig genom att ta fram modeller, beräkningar och visualiseringar som gör det lättare att fatta välgrundade beslut.
En viktig del i jobbet är samarbete. Du arbetar nära kommunens olika förvaltningar, bolag och enheter och bygger och utvecklar externa relationer för att skapa framdrift. Genom ditt engagemang och din förmåga att se helheten blir du en nyckelperson i att förverkliga kommunens mål om en cirkulär och hållbar hantering av massor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning som till exempel civilingenjör/högskoleingenjör. Du kan också ha skaffat dig dina kunskaper genom erfarenhet och en annan utbildningsbakgrund. Vi vill att du har erfarenhet av att jobba med masshantering och det är en fördel om du har erfarenhet av förorenade massor. Erfarenhet från entreprenad, produktion eller infrastruktur är också värdefullt, liksom tidigare projektledarroller. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är en ledare som kan skapa engagemang, bygga samarbeten och få andra med dig. Du kombinerar analytisk förmåga med nytänkande och är både självgående och initiativtagande. Vi tror att du är en person som ser möjligheter och vågar prova nya arbetssätt. Med din nyfikenhet och drivkraft kan du skapa engagemang kring en fråga som är avgörande för både klimatet och samhällsbyggandet. Välkommen med din ansökan!
Kommunledningskontoret har det koncerngemensamma ansvaret och har som uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Eskilstuna kommun. Det gör vi genom att leda, styra och stödja förvaltningar och bolag genom dialog, samverkan och delaktighet.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
