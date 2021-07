Projektledare kommunikation - Ncc AB - Chefsjobb i Solna

Ncc AB / Chefsjobb / Solna2021-07-05Vi söker dig som är projektledare inom kommunikation med intresse för att driva olika former av projekt. Du kommer att ansvara för och koordinera projekt av olika storlek inom kommunikationsavdelningen, såväl mot interna som externa målgrupper.Rollen som projektledare inom kommunikation2021-07-05Planera, genomföra, driva och följa upp kommunikationsprojekt tillsammans med kollegor och externa intressenter, såsom byråer och samarbetspartners.Ansvara för att koordinera film- och innehållsproduktioner (tillsammans med externa leverantörer och egen produktion), digitala events och sändningar.Framtagning av underlag, skriva manus, samt nyheter och innehåll för interna / externa målgrupper.Du arbetar med större kommunikationsprojekt med många intressenter och mottagare. Vissa projekt är mindre och med kortare leveranstider. Du hanterar och driver olika former av kommunikationsinsatser, ofta är i olika projektstadier, parallellt. Vi ser att film alltmer utgör en del av våra kommunikationsinsatser, så vi ser att du är kunnig inom film och gillar att skapa rörligt innehåll. Du är en god skribent och hanterar såväl engelska som svenska flytande i både tal och skrift.Du ingår i ett team av kunniga medarbetare som driver olika projekt, där vi stödjer varandra och följer upp projekten tillsammans för bästa utfall och effektivitet.Din profilSom person är du driven och levererar dina projekt med fokus på de satta målen. Du är duktig på att interagera med många kollegor och samarbetspartners, är innovativ i dina lösningar, men samtidigt strukturerad i ditt arbetssätt. Du är bra på att avgränsa, effektivt driva och slutföra dina projekt, samt är tydlig i din kommunikation.Du har en relevant utbildning och minst 5 års erfarenhet av liknande arbete i en kunskapsintensiv bransch tidigare, gärna från en kommunikationsavdelning i en större organisation eller från byrå.Du har god erfarenhet och användare av Premier Pro eller motsvarande filmverktyg. Kunskaper inom olika sociala medier, grafisk kommunikation, Episerver, Photoshop, InDesign och andra Adobe-program är meriterande.Ytterligare informationDu kommer att vara en del av Brand Operations inom Group Communications och rapporterar till Head of Projects & Editorial. Tjänsten är tillsvidare med placerad på NCC:s huvudkontor i Solna, Stockholm. Tjänsten innebär fåtal tjänsteresor per år. Vår förhoppning är att du kan starta din anställning i september 2021. Vi genomför bakgrundskontroll i enlighet med NCC:s säkerhetsrutiner.Kontakt och ansökanFör ytterligare information kontakta: Åsa Shishoo, Head of Brand Operations, asa.shishoo@ncc.se / 079-065 92 73.För mer information om NCC, besök gärna vår hemsida www.ncc.se Registrera ditt personliga brev och CV nedan senast 2021-08-15. Urval sker löpande.Varmt välkommen med din ansökan!Om ossPå NCC kommer du att ingå i en kunskapsbaserad organisation och arbeta i nära samarbete med kollegor som också vill lära sig, dela kunskap och överträffa tidigare resultat. NCC är ett företag som styrs av gemensamma värderingar och beteenden som bidrar till ett tryggt, hälsosamt, inkluderande och givande arbetsliv för våra medarbetare och till en stark utveckling av vår verksamhet till förmån för våra kunder och andra intressenter. NCC värdesätter den kunskap och erfarenhet det ger att ha medarbetare med olika bakgrund och kompetens.NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-08-15NCC AB5848172