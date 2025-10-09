Projektledare Järnväg Väst
Vi söker dig som vill arbeta som projektledare åt Trafikverket med stationering i Skövde.
Tjänsten är på heltid och innebär ett nära samarbete med kunden, vilket kräver god flexibilitet och stark samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som projektledare för underhållskontrakt järnväg Västra Götaland Öst (VGÖ) ansvarar du för att leda och samordna projektarbetet inom ett komplext järnvägsunderhållskontrakt. Du arbetar nära beställaren och projektteamet för att säkerställa att projektet genomförs enligt tid, kostnad, kvalitet och säkerhetskrav. Rollen innebär även ansvar för entreprenadjuridik, budgetering, samverkan med olika aktörer och kunskapsöverföring till Trafikverkets personal.

Dina arbetsuppgifter
Hantera komplexa frågor om järnvägsunderhåll och entreprenadjuridik tillsammans med distriktets personal och VGÖ:s projektteam.
I samråd med beställaren fördela, genomföra och följa upp projektarbetet enligt styrande dokument.
Initiera, bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet avseende tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
Upprätta kalkyler och budgetar enligt projektets rutiner.
Säkerställa att erforderliga operativa möten hålls, exempelvis byggmöten, ekonomimöten och teknikmöten.
Utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren.
Säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter följs av utförare.
Överföra kunskap till Trafikverkets anställda avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför.
Vara Trafikverkets representant vid möten och sammankomster, inklusive kontakter med media och andra marknadsaktörer.
Arbeta nära övrig underhållsorganisation och dela frågor, ärenden och information.
Samarbeta mellan olika verksamhetsområden inom Trafikverket.
Krav (OBS, obligatoriska)
Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Du har erfarenhet av att arbeta i projektgrupper där samordning varit en viktig del.
Du innehar giltigt B-körkort.
Du har minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (projektledare allmän järnväg). Arbetserfarenheten får inte vara äldre än 10 år.
Du har kännedom om lagar, förordningar, standarder och föreskrifter inom det aktuella området.
Du har genomgått utbildningen BASÄSKYDD.
Du har minst 2 års arbetserfarenhet som projektledare från järnvägsprojekt med inriktning på järnvägsunderhåll och en total omsättning på över 50 MSEK. Arbetserfarenheten får inte vara äldre än 10 år.
Du har genomgått utbildning för att fungera som beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Lön enligt överenskommelse
