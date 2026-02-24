Projektledare Järnväg
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Projektledare Järnväg - Uppdragsledning Entreprenad ERTMS till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Örebro, Borlänge eller Stockholm.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som projektledare ansvarar du för projektets genomförande enligt Trafikverkets styrande dokument och stödjande riktlinjer. Rollen omfattar planering, uppföljning och styrning av projektet med fokus på tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö, samt erfarenhetsåterföring och kompetensöverföring inom ERTMS.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
I samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet med styrande dokument.
Tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
Upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser.
Upprätta kalkyler och budgetar enligt framställda rutiner för projektet.
Ansvara för upprättande av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare.
Tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är byggmöten, ekonomimöten, teknikmöten och projekteringsmöten.
Leda periodiserande projektmöten.
Utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren.
Följa upp och driva projekt på tid, kostnad och innehåll.
Säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens) m.m. följs av projektör och/eller utförare.
Bistå med teknisk rådgivning.
Vid behov bistå ERTMS-införandet genom att dela med sig av erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt.
Utföra kompetensöverföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (Projektledare Allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Minst 10 års erfarenhet av projektledning/projektchef i beställarorganisation eller som arbetschef hos järnvägsentreprenör, alternativt annan funktion som beställaren betraktar som likvärdig, i uppdrag överstigande 100 mnkr. Erfarenheten ska huvudsakligen vara förvärvad under den senaste 15-årsperioden.
Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom signalsystem såsom ATC, vägskydd, ställverk M85 eller ställverk M95. Erfarenheten ska huvudsakligen vara förvärvad under den senaste 10-årsperioden.
Grundläggande kunskaper i relevanta standardavtal, främst AB, ABT, ABK, samt administrativa föreskrifter AMA samt mät- och ersättningsregler MER.
Erfarenhet av att kommunicera med entreprenörer, projektörer, markägare och myndigheter samt hantering av samverkan.
Goda språkkunskaper i engelska.
Goda kunskaper om arbete i Microsoft Officepaketets programvaror främst Word, Excel, Project, PowerPoint och Outlook. Kunskapen ska vara förvärvad genom praktiskt arbete i dessa programvaror.
Meriterande
Du har genomgått BASÄSKYDD.
Genomfört "Byggherrens arbetsmiljöansvar" via Trafikverksskolan.
Du har minst 4 års arbetserfarenhet av att som projektledare/uppdragsledare ha arbetat i uppdrag som inneburit styrning och ledning inom ERTMS.
Du har lokalkännedom inom Styrområde Hallsberg.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7288867-1859590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9761597