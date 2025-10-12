Projektledare IT
2025-10-12
IT-projektledare - Konsultuppdrag (100%)
Omfattning: 100%
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren IT-projektledare till vår kund för ett uppdrag med fokus på digitalisering, systeminföranden och teknisk förändringsledning.
Som IT-projektledare får du en central roll i att planera, driva och leverera projekt inom IT och verksamhetsutveckling - i nära samarbete med både tekniska team, verksamhet och externa leverantörer. Publiceringsdatum2025-10-12Dina arbetsuppgifter
Leda IT-projekt från planering till genomförande enligt etablerad projektmetodik (ex. PPS, PRINCE2, PM3 eller agila arbetssätt)
Ansvara för projektets tidplan, resurser, budget, riskhantering och kommunikation
Säkerställa samordning mellan IT, verksamhet och externa leverantörer
Driva tekniska implementationer, systembyten eller integrationer
Bidra till förbättrade processer och arbetssätt inom IT-projektstyrning
Rapportera status och framdrift till styrgrupper och andra intressenterKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom IT eller digitalisering
Erfarenhet av att leda komplexa projekt i större organisationer
God förståelse för IT-miljöer, systemutveckling, infrastruktur eller molnlösningar
Erfarenhet av etablerade projektmodeller och agila metoder
Stark kommunikativ förmåga samt mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Meriterande:
Certifiering inom projektledning (t.ex. PMP, PRINCE2, IPMA, SAFe)
Erfarenhet av offentlig sektor eller konsultverksamhetDina personliga egenskaper
Självgående och strukturerad
Kommunikativ och trygg i ledarrollen
Lösningsorienterad och bra på att skapa engagemang i team
Flexibel och van vid att hantera flera intressenter parallelltSå ansöker du
Är du intresserad av att arbeta som konsult hos oss? Skicka gärna in din ansökan! Observera att vi tyvärr inte tar emot underkonsulter.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: rekrytering@tobedone.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TO Be Done AB
(org.nr 559376-4730) Jobbnummer
9552450